Der Heimat entrissen: Wie Barbara Mangold deportiert wurde und starb

Vor 80 Jahren, am 6. November 1942, wurde die Tochter Barbara des Laichinger Heimatdichters Daniel Mangold von Nazi-Schergen in ihrem Eltern-Haus aufgestört und zwangsweise in die „Heil- und Pflegeanstalt“ Zwiefalten deportiert, wo sie wenig später zu Tode kam. Der NS-Bürgermeister hatte befunden, sie störe „die öffentliche Ordnung“.

Barbara versuchte, zu fliehen

Sie hatte noch zu fliehen versucht, als sie die Männer vor ihrer Tür aus dem Auto steigen sah, war dann aber auf der Flucht gestolpert und gestürzt, sodass die Schergen sie überwältigen und zwangsweise zur Fahrt in die „Heil- und Pflege-Anstalt“ Zwiefalten ins Auto drängen konnten. Was dies bedeutete, war der arbeitsunfähigen Rentnerin bewusst – waren doch auch schon im März 1942 zwei schutzlose alte Frauen aus Laichingen auf diese Weise aus ihren Häusern geholt und abtransportiert worden, ihrem Heimatort entrissen, an dem sie ein Leben lang gelebt und hart gearbeitet hatten.

Barbara Mangold (Foto: Landesarchiv Baden-Württemberg)

An alle diese erinnert heute in Laichingen nichts mehr, und Zeitzeugen, die als Kinder das grausige Geschehen mit erlebt hatten, entschlossen sich erst spät, darüber zu reden („Gang nei!“ habe die Mutter gesagt …)

Hatte sie das zweite Gesicht?

So war es auch eine inzwischen verstorbene Zeitzeugin, die spät über die Dichter-Tochter berichtete: Krank sei sie eigentlich nicht gewesen, aber im Alter „eigenwillig und menschenscheu“ geworden. Doch wie war es dazu gekommen? Dass sie, 1886 geboren, im Elternhaus als Mädchen früh im Schatten des später geborenen und für die Eltern wichtigeren Bruders gestanden haben mag, wird dazu beigetragen haben, ebenso wie vielleicht auch die häusliche Atmosphäre, die vom Unverständnis beider Eltern füreinander bestimmt war, wie es manche Gedichte ihres Vaters ahnen lassen. Das Los, ledig zu bleiben und sich als Näherin ihren Lebensunterhalt verdienen zu müssen, teilte sie mit vielen anderen jungen Frauen dieser Generation, deren Verlobte, Brüder und Väter nicht aus dem Ersten Weltkrieg zurückkamen, und als dies auch ihren Bruder Johannes traf, legte sich ein weiterer Schatten über ihr Elternhaus.

Vielleicht war dies auch ein Grund, dass sie sich, ebenso wie ihre Mutter, verstärkt der Religion zuwandte, schließlich den „Ernsten Bibelforschern“ (Zeugen Jehovas), was in ihrer Krankenakte jedoch nicht vermerkt wurde. Was sie aber selbst zu Protokoll gab: Dass man sie in Laichingen als „Hexe“ verleumdet und mit allerlei übler Nachrede bedacht hatte – Grund genug für den linientreuen Nazi-Bürgermeister Stegmaier, den Münsinger Amtsarzt mit einer Untersuchung zu beauftragen, da sie „die öffentliche Ordnung“ störe. Hatte sie, über deren Vater und auch Bruder man später erzählte, sie hätten „das zweite Gesicht“ gehabt, die Fähigkeit zu Voraussagen, womöglich auch über eine solch übernatürliche Gabe gesprochen, vielleicht sogar das üble Ende des NS-Regimes vorausgesagt?

Zweifelhafte Diagnose

Es war wohl mehr ein anderer Grund, der nach der amtsärztlichen Diagnose „Schizophrenie“ zur Deportation der Näherin geführt hatte, die offenbar durch ein Augenleiden arbeitsunfähig geworden war: Wer wie sie als Rentnerin auf finanzielle Unterstützung angewiesen war, war für das NS-Regime und seine behauptete „Volksgemeinschaft“, zu der nur die Starken und Leistungsfähigen gehörten, ein unnützer Esser, daher „lebensunwert“ und musste weg – ebenso wie all jene hilfsbedürftigen Menschen, die zuvor in Heilanstalten Hilfe und Zuwendung erfahren hatten, auf Geheiß des NS-Regimes jedoch 1940 in Bussen in die nahe Mordanstalt Grafeneck transportiert und dort vergast worden waren.

Daniel Mangold. (Foto: pr)

Zwar war dieses Massen-Morden in Grafeneck ab dem 10. Dezember 1940 eingestellt worden, doch dessen Organisator im Stuttgarter Innen-Ministerium, Obermedizinalrat Dr. Ernst Stähle, hatte der Medizinalrätin Dr. Martha Fauser, die nun mit der Leitung der vorerst geleerten, aber weiter betriebenen staatlichen Anstalt Zwiefalten betraut war, mitteilen lassen, er erwarte von ihr selbstverständlich, dass sie die „Euthanasie“ nun dort „dezentral“ weiter betreibe, jetzt an den unproduktiven Menschen, die bislang weiter an ihrem heimatlichen Wohnort lebten und von dort abgeholt werden mussten.

In die „Heil- und Pflegeanstalt“ verfrachtet

An diese Anweisung hielt sie sich: So wurde schon wenige Tage später, am 21. Dezember, in Feldstetten der nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmte Bauer Ludwig Mack von Nazi-Schergen aus seinem Haus geholt und nach Zwiefalten deportiert, wo er drei Tage später, am Heiligabend 1940, verstorben sein soll – angeblich an Lungenentzündung, wie im Feldstetter Gedenkbüchlein dokumentiert. Die erlogenen Todesursachen, die den Angehörigen solcher Deportierten mitgeteilt wurden, ähnelten dem Muster der aus Grafeneck versandten „Trostbriefe“ – plötzliches Kreislaufversagen, Herzasthma, Lungenentzündung. Da ein solch schnelles Ableben jedoch auch wieder Verdacht erregte, wurde der Tod in dieser „Heil- und Pflegeanstalt“ jedoch in der folgenden Zeit etwas hinausgezögert – die Methoden zur Beseitigung dieser für den NS-Staat „Lebensunwerten“ variierten dabei und waren später nicht genau nachweisbar: Verhungern, unbehandelte Infektionen, Überdosierung von Medikamenten, fehlende Hygiene oder Erfrieren aufgrund mangelnden Heizmaterials.

Bezeichnend ist, dass die NS-Schergen, die eine weitere Person aus Feldstetten 1944 gefangen nahmen, um sie nach Zwiefalten zu deportieren, einem Nachbarsjungen unverblümt erklärten: „Dui kommt nach Grafeneck“ – Zwiefalten als eindeutige Fortsetzung für das Morden, für das das Stichwort „Grafeneck“ in der Bevölkerung weiter stand. Die Laichinger Dichter-Tochter lebte nach der vom Amtsarzt erstellten Diagnose „Schizophrenie“ in der „Staatlichen Heilanstalt“ Zwiefalten einige Monate, ehe sie am 1. März 1943 angeblich an Kreislaufversagen starb. Ihr Besitz, das heißt vor allem ihr von den Eltern ererbter Haus-Anteil, den der Bürgermeister vorher auf etwa 3000 Reichsmark hatte schätzen lassen, fiel nach Abzug der in Zwiefalten verbrauchten Unterhaltskosten von zwei Reichsmark täglich an die Stadt Laichingen.

Zahllose Schizophrenie-Diagnosen

Nach Kriegsende und Befreiung vom Nazi-Terror begann der französische Psychiater Dr. Robert Poitrot, der die Leitung der ebenso an „Euthanasie“-Morden beteiligten Anstalt Schussenried übernommen hatte, mit der Klärung und Aufarbeitung der Krankenmorde, worüber er einen eindrucksvollen Bericht verfasste. Auf die üblen Zustände in Zwiefalten, zum Beispiel eine grassierende Tuberkulose-Infektion, an der auch eine andere angeblich schizophrene und deshalb deportierte Laichinger Rentnerin, die bis dahin dort überlebt hatte, noch im August starb, wurde er erst im Laufe des Sommers aufmerksam und sorgte für die Ablösung der Dr. Martha Fauser und deren Einweisung in ein Internierungslager. Interessant ist, was er in seinem Bericht für die französische Gesundheitsbehörde über die zahllosen Schizophrenie-Diagnosen der regimetreuen Amtsärzte der Nazizeit und deren Folgen schrieb: „Man kennt den Missbrauch der deutschen Psychiatrie die Schizophrenie betreffend. Dieser terminologische Missbrauch hat für zahlreiche Kranke, welche nach unserer Meinung keineswegs an Schizophrenie erkrankt waren, dramatische Folgen gehabt.“ Dass dies nicht nur für Barbara Mangold, sondern auch für manch andere ledig und erbenlos gebliebene Sozial-Rentnerin in Laichingen und anderswo zutraf, ist anzunehmen.

In Laichingens Nachbardorf Feldstetten hat man sich auf Initiative von Ortsarchivar Dr. Schanbacher schon vor einigen Jahren entschlossen, die durch die Nazi-Verbrechen der Heimat entrissenen Menschen erinnernd „heimzuholen“ in ihr Dorf: So im 2015 erschienenen Büchlein „Erinnern und Gedenken“ der Gemeinde sowie durch Namensnennung auf einer Gedenktafel auf dem Friedhof. Es wäre wünschbar, dass auch die aus Laichingen Deportierten so erneut einen Platz in der Gemeinschaft der Lebenden und der Toten am Heimatort erhielten.