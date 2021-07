Der Flugplatz ist Teil seines Zuhauses

Die Fliegergruppe Laichingen wurde am 7. Oktober 1950 gegründet, aus der dann im Jahr 1954 der Flugsportverein Laichingen entstand. Einer der 19 Gründungsmitglieder ist Karl Dentrich, der somit seit über 70 Jahren Vereinsmitglied ist – und nun auch geehrt wurde.

Blick auf bewegtes Fliegerleben

Der 92-jährige Rentner kann auf ein bewegtes Fliegerleben zurückschauen. Karl Dentrich war über viele Jahre hinweg der aktivste Fluglehrer im Verein und hat Generationen von Fliegern das Fliegen beigebracht. Unter anderem einer Tochter, einem Schwiegersohn und einem Enkel. Außer der Flugschulung genoss er auch Streckenflüge mit dem Segelflugzeug oder dem Motorsegler sowie Rundflüge mit Fluggästen, teilt der Flugsportverein mit. Insgesamt hat er weit mehr als 6000 Starts und Landungen auf seinem fliegerischen Konto.

Lob durch den Vorstand

Hans-Peter Bleher, der Vorsitzende des Vereins, meinte dazu: „Karl Dentrich war für mich das Vorbild, um Fluglehrer zu werden. Karl Dentrich hat nie viel gesagt, aber was er sagte, hatte Hand und Fuß. Er hat jedem Flugschüler das Gefühl gegeben, nur für ihn da zu sein. Genau das war es, was mich dazu bewogen hat, Fluglehrer zu werden, um mein Wissen an Flugschüler weiterzugeben.“ Sein Fachwissen, handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und seine beruflichen Möglichkeiten als Betriebsschlosser waren für die Wartung und Reparatur der Flugzeuge sowie sonstigen Gerätschaften aller Art sehr hilfreich. So war er auch beim Werkstattdienst Ansprechpartner für seine Vereinskameraden. Lange Zeit war er für die Instrumentierung der Flugzeuge verantwortlich.

Familie zieht beim Hobby mit

Das Fliegen und der Verein waren und sind sein Leben, das stand für ihn immer im Vordergrund. Das gesellige Miteinander mit den Kameraden nach dem Fliegen oder dem Werkstattdienst war es, was es ausmachte. So wurden Mitglieder des Vereins sehr gute Freunde. Die Familie musste einfach mitziehen, wenn der Ehemann und Vater im Sommer jeden Sonntag auf dem Flugplatz war, heißt es. Die Familie war im Verein integriert und fühlte sich auf dem Flugplatz in der Gesellschaft anderer Mitglieder und deren Angehörigen wohl.

In der Anfangszeit, als Karl Dentrich noch Flugschüler war, fand die Schulung im Einsitzer statt und es gab keine Funkgeräte in den Segelflugzeugen. Der Fluglehrer am Boden hatte eine große schwarz/gelbe Tafel, die wie ein überdimensionierter Tennisschläger aussah, mit welcher er durch entsprechendes Winken Sichtzeichen geben konnte. So bekam der Pilot Anweisung, ob er zum Beispiel landen oder einen Vollkreis fliegen soll.

Eine Anekdote aus den Anfängen

Dazu erzählt Karl Dentrich diese Geschichte: „Ich war bereits im Landeanflug, als mir jemand am Boden mit der Tafel signalisierte, einen weiteren Vollkreis zu fliegen. Nach dem Vollkreis signalisierte mir die Person nochmals, ich solle noch einen Vollkreis fliegen. Tja, bis der Flügel den Boden berührte. Beim Aufschlag hat es mich mitsamt dem Sitz aus dem Flugzeug katapultiert. Sodass ich, noch angeschnallt am Sitz, neben dem Flugzeug saß.“ Dentrich lacht und fährt fort: „Zum Glück ist niemandem etwas passiert. Die Schäden am Flugzeug wurden repariert. Warum die Person am Boden aber das missverständliche Signal gab, war schnell herausgefunden. Es stellte sich heraus, dass Kinder mit der Tafel spielten und mir ,signalisierten’, ich soll Vollkreise drehen. Aus heutiger Sicht undenkbar; damals kein Problem.“

Er teilt seine Leidenschaft

Die Faszination für das Segelfliegen teilt er mit einer Tochter, zwei Schwiegersöhnen und zwei Enkeln. Zwei weitere Enkeltöchter schnuppern in dieses Hobby zurzeit als Flugschüler hinein, und seine zwei Urenkel kommen mit wachsendem Interesse auch schon sehr gerne auf den Flugplatz. Somit nehmen mittlerweile vier Generationen an dem Vereinsgeschehen teil, teilt der Flugsportverein Laichingen mit.

Der Vater von vier Töchtern schmunzelt: „Zwei meiner Schwiegersöhne sind ebenfalls begeisterte Segelflieger. Die beiden anderen sind in ihrer Freizeit als Höhlenforscher aktiv. Auch so kann man mit der Familie Höhen und Tiefen erleben.“

Im Alter von 70 Jahren hat Karl Dentrich die Lehrtätigkeit im Verein nach fast 40 Jahren eingestellt. Seither ist er Ehrenmitglied im FSV Laichingen. Mit 80 Jahren hat er sich entschieden, nicht mehr aktiv zu fliegen. Mit 90 Jahren habe er sich von seinem Auto getrennt und es „seinen“ Fliegern gegeben – als Rückholfahrzeug.

Verein weiterhin verbunden

Seinem Verein ist er weiterhin stark verbunden. Er besucht gerne alle traditionellen Veranstaltungen. Ganz besonders genießen er und seine Frau die Gesellschaft Gleichgesinnter beim Seniorenstammtisch auf dem Flugplatz.

Der Flugsportverein Laichingen ehrte Karl Dentrich zur 70-jährigen Mitgliedschaft im Flugsportverein Laichingen (von links): Alfred Schosser, Hans-Peter Bleher, Karl Dentrich und Walter Striebel. (Foto: FSV)

Jakob Laur, Mitgründer und Namensgeber des Jakob-Laur-Flugplatzes, schrieb einmal in einer Festschrift zum 40. Geburtstag des Flugsportvereines: „Durch Kameradschaft, ständige Bereitschaft, großen Idealismus und in vielen freiwilligen Arbeitsstunden der Mitglieder wurde das heute Erreichte möglich, auf das wir mit Recht stolz sein können.“ Der Flugsportverein Laichingen sei wiederum stolz auf Karl Dentrich, der nun seit 70 Jahren dem Verein seine Kameradschaft, ständige Bereitschaft, großen Idealismus und viele freiwillige Arbeitsstunden schenkte. „Damit hat er unglaublich viel zu dem heute Erreichten beigetragen“, sagt Hans-Peter Bleher und dankt im Namen aller Vorstände und Vereinsmitglieder.