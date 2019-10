Der einzige Treffer trudelt träge ins Tor

Vor einer für ein Lokalderby doch eher spärlichen Zuschauerkulisse, war das Spiel des FV Asch-Sonderbuch gegen den FV Bellenberg leider kein Hit. In der 1. Halbzeit gewann der FV AS mehr Zweikämpfe, hatte mehr Ballbesitz und mehr Torchancen, aber man ging mit 0:0 in die Kabine.

Die 2. Halbzeit begann mit einem Tiefschlag für den FV AS. Nach einem Eckball gelang den Bellenbergerinnen ein sogenanntes „Hurglertor“, der Ball trudelte träge in den Kasten. Und das war dann auch noch das „Tor des Tages“. Beim FV AS vermisste man in der 2. Halbzeit die Laufbereitschaft. Es fand kein Aufbäumen mehr statt, sodass der Erfolg der Gäste zwar glücklich, aber auch verdient war.

Die Rehabilitierung für die 1. Damenmannschaft des FV AS ist angesagt beim Neuling TV Jebenhausen. Anpfiff ist am Sonntag, 20. Oktober, um 11 Uhr auf dem Sportgelände Schelmenwasen. Die 2. Damenmannschaft die vergangenes Wochenende spielfrei war, bekommt es ebenfalls am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr mit der SGM Dornstadt/Machtolsheim zu tun, wo endlich der Knoten platzen sollte, um die ersten Punkte einzufahren.