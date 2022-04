Der Bürgerverein und das Bahnhofsareal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In seiner Sitzung am 7. April beriet der Bürgerverein zum Thema Bahnhofsareal und plädiert für eine Erhaltung oder Teilintegrierung des alten Bahnhofs in einen der neuen Wohnkomplexe: Bürgercafé, touristische Nutzung mit Relikten aus der „Bähnle-Zeit“. Denn 84 Jahre Eisenbahngeschichte (1901-1985) wurde im kleinen Laichinger Bahnhofsgebäude geschrieben. Dadurch hat der verspätete Industriestandort Laichingen doch noch Anschluss an das Industriezeitalter gefunden, weil z.B. große Kohleladungen für die Dampfmaschinen in den neu entstehenden Leinenwebfabriken nach Laichingen befördert wurden. „... täglich wurde das bekannte ‚Laichinger Leinen‘ mit dem Bähnle nach Amstetten gebracht, um von dort aus in alle Kontinente verschickt zu werden. Das ‚Tor zur Welt‘ war für Laichingen weit geöffnet. Somit gehört die Schmalspurbahn Amstetten-Laichingen unverrückbar zur Eisenbahn- und Industriegeschichte des Landes Baden-Württemberg, und das ehemalige Laichinger Bahnhofsgebäude, unter dessen Verkleidung sich ein reizvolles Fachwerk verbirgt, hätte es verdient, der Nachwelt als ‚alter Bahnhof‘ erhalten zu bleiben“, so Heinz Surek. Aktuell sucht der BIL dazu das Gespräch mit den Investoren.