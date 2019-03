Der Blautopf ist das Ziel

Seit vielen Jahren erforschen Höhlenforscher das Blauhöhlensystem und sein riesiges Gangsystem. An mehreren Stellen im Einzugsbereich des Blautopfs versuchen Höhlenforscher, Wege in die Tiefe zu finden. Einen spektakulären Weg direkt 190 Meter hinab zu wasserführenden Höhlengängen bietet der Steebschacht bei Wennenden. Äußerlich erscheint die tiefste Höhle der Region völlig unscheinbar – ein Schachtdeckel auf der grünen Wiese. Thomas Boldt, Geschäftsführer des Höhlenvereins Blaubeuren, und Grabungsleiter Daniel Geil haben im Höhlenrasthaus der Tiefenhöhle beim letzten Vortrag im Winterhalbjahr die Zuhörer mit auf eine Reise in die Tiefen der Alb mitgenommen.

„Schon 1680 beschrieb der Laichinger Pfarrer und Astronom Johannes Mayer bei Wennenden große Erdfälle, sogenannte Dolinen“, berichtete Thomas Boldt über den Steebschacht. Auf der Suche nach einem Zugang zum Blauhöhlensystem schaute sich der Höhlenverein Blaubeuren den noch unerforschten Steebschacht vor gut zehn Jahren erstmals genauer an.

Detailreich gingen Boldt und Geil auf die aufwändige Erschließung des senkrecht verlaufenden Höhlenschachtes ein. Unmengen von Lehm mussten heraustransportiert werden, dafür installierten die Forscher sogar eine Seilbahn. Monatelang gruben sie sich durch Lehm und Geröll in die Tiefe – dann kam überraschend der Durchbruch. Ein Loch tat sich unter den Füßen von Daniel Geil aus. Die Forscher kletterten durch sehr enge Schachtabschnitte, die „Briefkasten“ getauft wurden, was keine Übertreibung ist angesichts der Enge.

An stark korrodierten, scharfkantigen Felsen zerschnitt sich so mancher Forscher seinen Schutzanzug. Unglaublich dann die Dimensionen des Schachtes. „Zum Teil konnten wir den Gang mit unseren Lampen gar nicht ausleuchten.“ Riesige Gänge wechseln sich im Steebschacht mit sehr schmalen Engstellen ab.

Den Grund des Schachtes bei rund 190 Metern in der Tiefe haben die Blaubeurer Forscher mittlerweile erreicht. Nun steht die Vermessung der etwa 500 Meter langen Höhle an. Und natürlich das Entdecken weiterer Gänge. „Ein großes Rauschen ist zu hören. Das motiviert“, sagt Thomas Boldt. „Doch da liegen vermutlich noch ein paar Engstellen zwischen Forschern und Wasser“, vermutet er. Ziel ist das Wasser, von dem die Blaubeurer sicher sind, dass es in Richtung Blautopf fließt.