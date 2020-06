Der Aluhut ist auch auf der Laichinger Alb kein neues Phänomen

Jedes Wochenende sind sie derzeit in den größeren Städten unterwegs: die Kritiker der Corona-bedingten Einschränkungen, etwa der Maskenpflicht in Läden, des Sicherheitsabstandes und anderer von den Regierenden erlassenen Maßnahmen. Bei ihren Demonstrationen machen sie von einem Grundrecht Gebrauch, das nicht angetastet werden darf. Und doch weiß man bei vielen Demonstranten nicht, ob es sich wirklich um Freiheitskämpfer handelt oder einfach nur um Egoisten, denen der Schutz für erkrankte und gefährdete Menschen ziemlich gleichgültig ist.

Auch in Laichingen regt sich zaghafter Protest: So haben Unbekannte auf dem Eichberg einen mit weißen Feldsteinen ausgelegten Schriftzug mit dem Wort „Freiheit“ gestaltet. Es wäre nun interessant zu erfahren, welches Freiheitsrecht die Steineleger meinen: die Meinungs- und Pressefreiheit, die Freiheit des Post- und Fernmeldewesens, die freie Berufswahl, die Bewegungs- und Reisefreiheit, die Versammlungsfreiheit, den freien Grenzverkehr?

Erstaunliche Botschaften und seltsame Verschwörungstheorien kann man mitunter bei einigen der Demonstranten und in den so genannten „sozialen Netzwerken“ erfahren. So soll die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit eingefrorenem Sperma von Adolf Hitler gezeugt worden und somit eine leibliche Tochter des „Führers“ sein, und Microsoft-Gründer Bill Gates wolle angeblich eine neue Weltordnung mit ihm an der Spitze errichten. Finstere, geheimnisvolle Mächte kontrollierten heute bereits das Weltgeschehen und führten den Untergang Deutschlands herbei.

Nationalsozialisten witterten überall Verschwörungen

Besonders besorgniserregend ist die dabei neu entfachte antisemitische Hetze in Deutschland – ausgerechnet in dem Land, in dessen Namen das schlimmste Verbrechen in der Geschichte der Menschheit, die Ermordung von sechs Millionen Juden, geschehen konnte. Niemand kann heute mehr behaupten, was ganze Lehrergenerationen nach dem Kriege ihren Schülerinnen und Schülern nahezubringen versuchten, nämlich, dass die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt hätten.

Nun sind viele der heute wieder zu hörenden Verschwörungstheorien durchaus nichts Neues. Da mag es für den einen oder die andere interessant zu erfahren sein, dass zum Beispiel in Laichingen schon vor nunmehr neunzig Jahren ein Verein agitierte, der dunkle Mächte und Geheimorganisationen am Werk sah, um die Weltherrschaft zu erringen. Es handelte sich dabei um die Laichinger „Kampfgruppe“ des „Tannenbergbundes“, und der Laichinger Führer dieser „Kampfgruppe“ war Diplomingenieur und Gewerbelehrer Eduard Balcke.

Der „Tannenbergbund“, benannt nach der Schlacht bei Tannenberg im August 1914, war 1925 von General a.D. Erich Ludendorff gegründet worden. Der Bund vertrat ein entschieden antidemokratisches, antichristliches und reaktionäres Weltbild, wobei die Frau des Generals, Mathilde Ludendorff, als eigentliche Chefideologin anzusehen ist. Ihren haarsträubenden politischen Unsinn vertrat Frau Ludendorff auch in Großveranstaltungen in Stuttgart und Geislingen, wozu die Laichinger „Kampfgruppe“ eifrig einlud.

Überstaatliche Mächte im Fokus

Drei geheime und „überstaatliche“ Mächte, die den Untergang der Menschheit betrieben, sah Mathilde am Werk: die Freimaurer, die Jesuiten und - natürlich - das Judentum. Diesen „überstaatlichen Mächten“ sagten die „Tannenberger“ nun den Kampf an, und damit trugen sie zu jener weit verbreiteten antisemitischen Grundhaltung bei, die die Nationalsozialisten bei ihrem „Kampf“ um die Macht bereits vorfanden und die auch weit in die Kirchen hineinreichte.

Weil aber auch die Nationalsozialisten nicht in der Lage seien, so der „Tannenbergbund“, die „überstaatlichen Mächte“ zu erkennen und zu bekämpfen, und auch Hitler „Rom-hörig“ sei, könne man auch die NSDAP nicht wählen, und somit rief die „Kampfgruppe“ bei allen Parlamentswahlen zur Wahlenthaltung auf. In vielen Leserzuschriften, in der „Schwäbischen Albzeitung“ anonym abgedruckt, stellten Ludendorffs Anhänger fest, alle Parteien seien gleich und überall hätten die „Bonzen“ das Sagen; eine „solche Volksausbeutung“ sei „nicht christlich, sondern eher Judenarbeit“, hieß es.

Fehlinterpretiere Bibelstellen

Die evangelische Kirchengemeinde lud für Samstag, den 25. Februar 1933, Pfarrer Weber aus Stuttgart nach Laichingen ein, der dann im „Eisenbahn“-Saal (heute „Rössle“) über diese dubiose Vereinigung der Anhänger Ludendorffs referierte, wobei verständlicherweise in erster Linie die antichristlichen Auslassungen der „Tannenberger“ erörtert wurden, wie sie etwa in Mathilde Ludendorffs Buch „Erlösung v o n Jesu Christo“ geäußert wurden.

Pfarrer Weber wehrte sich gegen den Versuch des „Tannenbergbundes“, „das Bild Jesu zu dem eines undeutschen Schwächlings umzufälschen“. Christus habe vielmehr dem Judentum den Kampf angesagt, meinte der Geistliche und bezog sich dabei auf die damals viel zitierte und ebenso oft fehlinterpretierte Bibelstelle in Johannes 8, Vers 44, wonach die Juden „den Teufel zum Vater“ hätten.

Und so kam es zu der grotesken Situation, dass große Teile der Kirche dem „Tannenbergbund“, dieser den Nationalsozialisten und diese wiederum allen anderen vorwarfen, sie machten mit dem Judentum gemeinsame Sache. Pfarrer Weber am 25. Februar 1933 in Laichingen: „Ohne dass er es weiß und will, steht der Tannenbergbund in der gleichen Front mit dem Judentum."

In der Zwischenzeit hatte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Nun wurde es auch für die „Ludendorffer“ eng. Allzu lästig war dem „Führer“ diese Konkurrenz von rechts geworden, der selbst die Nazis nicht judenfeindlich genug waren. Und so wurde im Sommer 1933 der „Tannenbergbund“ kurzerhand von Hitler aufgelöst, zum großen Ärger Ludendorffs, mit dem zusammen der „Führer“ 1923 im „Hitler-Putsch“ gewaltsam die Macht in Deutschland erobern wollte.

Die Macht In Laichingen indessen strebte auch Eduard Balcke, der „Führer“ des „Tannenbergbundes“, an und kandidierte am 4. September 1932 bei der Bürgermeisterwahl gegen den Amtsinhaber Friedrich Feyler. Immerhin 93 Stimmen konnte er bei dieser Wahl einfahren – mehr ließen die „überstaatlichen Mächte“ nicht zu. Und nachdem sein geliebter „Tannenbergbund“ verboten war, verließ Balcke seinen bisherigen Wirkungsort, wo man ihm bei der Bürgermeisterwahl so wenig Dank für seinen „Kampf“ entgegengebracht hatte, und verzog nach Geislingen, wo er 1936 gar zum Leiter der dortigen Gewerbeschule bestellt wurde.