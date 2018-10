Dem TSV Blaubeuren geht die Luft aus

Mittelmaß anstatt Spitzentruppe heißt es für den TSV Blaubeuren in Zukunft in der Fußball-Kreisliga A Alb. Am Sonntag verlor die Blautopf-Elf gegen die SF Rammingen mit 0:1. Der SV Westerheim bleibt im Zweikampf mit dem TSV Bermaringen standhaft und bezwang den FC Neenstetten mit 3:0. Auch die SGMMMM feierte einen überzeugenden Heimsieg. Der SC Heroldstatt ließ in Bernstadt unnötig Punkte liegen.

SV Westerheim - FC Neenstetten 3:0 (2:0). Vor allem moralisch war es für den SV Westerheim der schönste Sieg in dieser Saison, da Lukas Fähndrich nach einer Spielerbeleidigung bereits nach acht Minuten die rote Karte gesehen hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte der SVW aber schon 2:0 führen müssen, ließ sich aber auch in Unterzahl nicht stoppen. Timo Klein (35.) und Stephan Sonnentag (45.) trafen noch vor der Pause. Auch nach dem Wechsel verfügte der SVW über geschäzte 80 Prozent Spielanteile und zeigte keinen Kräfte- oder Konditionsverschleiß. Abermals Klein traf zum hochverdienten 3:0 (85.). Reserven: 3:0.

TSV Blaubeuren - SF Rammingen 0:1 (0:1). Teilweise etwas lust- und willenlos zeigte sich der TSV Blaubeuren, der nach einem haarsträubenden Abwehrfehler in der 14. Minute das 0:1 durch Rammingens Benjamin Adrian kassierte. Aufgrund der Spielerqualität kamen die Hausherren nach der Pause zu einem Übergewicht, doch hier machte sich der derzeitige Druck auf die Offensiveabteilung bemerkbar. Beste Chancen konnten nicht genutzt werden, auch weil Rammingens Schlussmann Manuel Klaiber zudem einen Sahnetag erwischt hatte. Res.: 3:0.

TSV Bernstadt - SC Heroldstatt 2:2 (0:1). Als Bernstadts Alexander Eckle in der 91. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2 versenkt hatte, standen die Heroldstatter in Schockstarre auf dem Platz. Vor allem deshalb, weil die ersten 60 Minuten der Partie so eindeutig waren. Alexander Seiffert (20.) und Dennis Schmid (53.) stellten auf 0:2, das vorentscheidende 0:3 wollte trotz zahlreicher Möglichkeiten aber nicht fallen. Als Fatih Kilic zum 1:2 traf (70.) begann eine hektische Schlussphase, in der sich Heroldstatt zu viele Fehler leistete, einer davon führte zum folgenschweren Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Reserven: 2:3.

SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Scharenstetten 3:0 (1:0). Die SGM stellte die flinken Scharenstetter Angreifer gut zu und hatte auch bei den Standardsituationen der Gäste alles im Griff. Spielerisch gehörte das Spiel ganz den Hausherren, die so zurecht zu den Treffern der Partie kamen. Jochen Kraiß (24.) verwertete seine zweite Großchance zum 1:0 (24.), Gustav Brunmaier setzte folglich das 2:0 drauf (60.). In der Schlussphase spielte Scharenstetten alles oder nichts, was der SGM nach einem Konter zum 3:0 durch Robin Riek verhalf (89.). Reserven: 2:1.

TSV Seißen - TSV Altheim/Alb 1:2 (0:1). 0:1 Eigentor (19.), 1:1 Marc Frischling (47.), 1:2 Lukas Preßmar (50.). Reserven: 1:6.

FV Asch/Sonderbuch - TSV Albeck 3:0 (0:0). 1:0, 3:0 Rolf Weber (52./87.), 2:0 Manuel Ott (64.). Reserven: 5:5.

TSV Westerstetten - SV Oberelchingen 2:1 (0:1). 0:1 Nico Kurz (17.), 1:1 Michael Weber (73.), 2:1 Fatih Akinci (78.). Reserven: 2:2.

SV Hörvelsingen - TSV Bermaringen 0:2 (0:0). 0:1 Alexander Peter (46.), 0:2 Patrick Simmank (82.).