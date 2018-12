Dem Rorate-Gottesdienst folgt leckeres Frühstück

Seit zig Jahren lädt die katholische Kirchengemeinde Laichingen am dritten Adventssonntag in aller Frühe zu einem sogenannten Rorategottesdienst, einem feierlichen Gottesdienst zur Adventszeit bei Kerzenlicht, ein. Dies war auch am Sonntag wieder der Fall und einige Gläubige fanden den Weg durch das morgendliche Schneegestöber und den gefallenen Schnee in die katholische Kirche Maria Königin, wo Pfarrer Karl Enderle die Messfeier zelebrierte.

Bei der katholischen Kirche ist der dritte Adventssonntag mit dem lateinischen Imperativ „Gaudete“ überschrieben, was zu deutsch „Freuet Euch“ heißt. Die Freude auf das Kommen Jesu Christi als Erlöser der Welt soll an diesem Sonntag besonders zum Ausdruck kommen.

Frauenschola singt

Zu dem feierlichen Rorategottesdienst gehörte ein festlicher Gesang der Gemeinde zur Orgelmusik wie auch der Beitrag der Frauenschola der katholischen Kirchengemeinde. Dabei setzten Eva Marth, Marianne Kienzler, Rita Tröger, Leonie Moll-Knupfer und Marienschwester Rita Fleck mit einigen Beiträgen einen schönen musikalischen Akzent, etwa mit den Liedern „Herr send herab“, „Tau aus“, „Freut Euch“ und einem festlichen „Amen“ als Akklamation nach der feierlichen Wandlung. Die Gemeinde sang zum Sanctus und zum Agnus Dei sowie die bekannten Adventslieder „Morgenstern der finsteren Nacht“, „Oh komm, oh komm Immanuel“ und „Maria durch den Dornwald ging“.

Pfarrer Karl Enderle betonte in seinen einleitenden Worten, dass zu Advent eine innere Umkehr gehöre: Der Mensch soll sich abwenden vom Bösen und Gutes tun. In seiner Predigt bildeten das Teilen und die Gerechtigkeit wichtige Rollen in Anlehnung an das Lukas-Evangelium mit dem Satz „Wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat.“ Teilen gehöre zum Christsein und trage zu einer gerechteren und friedvolleren Welt bei, betonte Enderle. Teilen beginne im Kleinen. Es dürfe nicht sein, dass in einem Teil der Welt Überfluss herrsche und im zweiten Teil bittere Armut. Er rief zum Handeln auf.

Reichhaltiges Frühstück

Im Anschluss an den Festgottesdienst zum dritten Adventssonntag war die Gemeinde traditionell zu einem Frühstück in den Gemeindesaal eingeladen. Ein reichhaltiges und vielfältiges Frühstück hatten Dorothee Schmitz und Jürgen Rothenbacher vom katholischen Kirchengemeinderat liebevoll vorbereitet. Die Gottesdienstbesucher saßen dann noch in gemütlicher Runde zusammen und ließen sich Kaffee, belegte Brötchen, Kuchen und Gebäck schmecken, was sie als Frühaufsteher sich auch verdient hatten. Kirchengemeinderätin Margit Röcker hatte vor vielen Jahren die Idee eines Rorategottesdienstes mit dem Frühstück in Laichingen angestoßen, was seitdem gut angenommen wird.

Zum festen Brauchtum im Advent gehören bei der katholischen Kirche die sogenannten Rorate-Messen, die auch als „Engelämter“ oder „Lichtleskerch“ bezeichnet werden. Diese besonderen Gottesdienste werden in der Adventszeit sehr früh morgens und meist nur bei Kerzenschein gefeiert, was Sehnsucht ausdrücken soll. Das lateinische Wort „Rorate“ leitet sich von dem Beginn eines Verses ab und heißt soviel wie „Tauet herab“. Es handelt sich hier um einen Vers aus dem alttestamentlichen Buch Jesaja (Jesaja 45,8).