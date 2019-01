Defibrillator gibt es jetzt auch in Suppingen

In Laichingen gibt es bereits einige Defibrillatoren, unter anderem in der Volksbank am Marktplatz, den beiden Sporthallen und in der Kleinschwimmhalle der Stadt. Nun auch in Suppingen.

Bürgermeister Klaus Kaufmann und Suppingens Ortsvorsteher Bernd Kühnle durften sich laut Mitteilung der Stadt kurz vor Weihnachten über ein Geschenk der Sparkasse Ulm freuen. Diese spendete einen Defibrillator, der sich nun in der Kornberghalle in Suppingen befindet. Bei der Übergabe war Thorsten Mangold, Leiter der Sparkasse in Laichingen, vor Ort. Der Defibrillator wurde im Regieraum der Halle angebracht und ist für die Öffentlichkeit während des laufenden Betriebs zugänglich.

Laut Joachim Veiel, ASB-Rettungsdienstleiter, und Sabrina Schrauf, Ansprechpartnerin bezüglich Breitenausbildung, kostet ein „Defi“ rund 2500 Euro. Das Gerät ist bei einer aktiven W-LAN Verbindung wartungsfrei. Bei der Bedienung der „Defis“ könne man nichts falsch machen. Eine Stimme leitet die Bediener in zwei Sprachen Schritt für Schritt an, dies mache die Bedienung auch für Laien „sehr einfach. Vorrangig gehe es darum, Ängste vor der Verwendung des Geräts abzubauen und weitere Maßnahmen für andere Notfälle zu vermitteln.

