„Das war etwas Besonderes“

Großartig startete die erste „Stunde der Kammermusik“ am Sonntag nach der Sommerpause: Das Duo „Salz & Pfeffer“ eröffnete die zweite Jahreshälfte der Konzertreihe im Bürgersaal des Alten Rathauses. „Salz & Pfeffer“ – das sind Komalé Akakpo, einer der wenigen Profihackbrettspieler Deutschlands, und Gitarristin Stefanie Böhm.

Seit 2009 konzertieren die beiden zusammen, nun auch in Laichingen. Das dürfte besonders Organisator Volker Hausen gefreut haben, der durch eine Fernsehsendung auf das Duo aufmerksam wurde: „Ich war begeistert von Komalé Akakpos Fähigkeiten und habe ihn sofort für unsere Konzertreihe verpflichtet.“

Begeistert waren auch die Zuhörer im vollen Bürgersaal vom vielfältigen Programm des gut gelaunten Duos – ein „in sich geschlossener Organismus“, wie Volker Hausen betonte. Bestehend aus besonderen, belebenden Klängen, rhythmischem Trommelspiel und Stücken aus rund 200 Jahren Musikgeschichte, von dem Duo selbst bearbeitet für die seltene Besetzung aus Hackbrett und Gitarre.

Carlo Domeniconis „Sonatina Mexicana“ beeindruckte die Zuhörer mit dem wunderbar harmonischen, beschwingten Spiel, und auch die vom Duo bearbeitete „Sonate in A-Dur“ von Wolfgang Amadeus Mozart gefiel dem Publikum. Aber nicht nur Musik, auch Gedichte spielten eine zentrale Rolle und ergänzten die Stücke perfekt. Nach jedem Musikstück rezitierte Stefanie Böhm ein Gedicht. Das Publikum hing geradezu an ihren Lippen – wie sollte es auch anders sein: Mit klarer Stimme vortragend und ausdrucksstark artikulierend war es schlichtweg eine Wohltat, ihr zuzuhören. Auch die Gedichtauswahl war ansprechend: Von Pablo Neruda über Johann Wolfgang von Goethe bis zu Jose Zorrilla war einiges dabei – auch besonders interessante Gedichte wie Nerudas „Ode an die Tomate“ oder „Ode an das Salz“.

Als Sohn einer Deutschen und eines Togolesen verbindet Komalé Akakpo afrikanischen Rhythmus mit europäischer Musik. Er studierte am Richard-Strauss-Konservatorium in München und wirkt seither in Orchesterprojekten im In- und Ausland genauso wie als Solist und Bandmitglied mit. Seit Jahren prägt er die deutsche Hackbrett-Szene. Hackbretter sind Saiteninstrumente: Die Saiten werden mit Klöppeln angeschlagen, weshalb Hackbretter auch zu den Schlaginstrumenten gezählt werden. Stefanie Böhm studierte Gitarre an der Hochschule für Musik und Theater in München sowie an der Hanns-Eisler-Musikhochschule Berlin. Seither ist sie als Klangvirtuosin, Musiklehrerin und Musiklektorin tätig.

Beifall und stehenden Ovationen

Das Können der Beiden wurde mit nicht enden wollendem Beifall und stehenden Ovationen belohnt, die Freude über den gelungenen Auftakt nach der Sommerpause stand den Zuhörern ins Gesicht geschrieben. Die Laichingerin Hiltrud Heckmann zeigte sich begeistert von dem Duo und der schönen Musik und lobte Organisator Volker Hausen: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Herr Hausen bereits seit Jahren Musik fürs Herz auf die Schwäbische Alb holt.“ Und Elsbeth Haußmann aus Berghülen war begeistert vom feinfühligen Zusammenspiel Stefanie Böhms und Komalé Akakpos: „Stellenweise hat es sich so angehört, als ob eine Person beide Instrumente spielt. Das hat sehr gut zusammengepasst und war etwas Besonderes.“