Das verändert sich bei der Laichinger CDU

Unter der Anwesenheit der CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer und des Kreisgeschäftsführers Thomas Schweizer hat am Freitag im Hotel Krehl die turnusmäßige Hauptversammlung der CDU Laichingen mit Vorstandswahlen stattgefunden. Der 29-Jährige Thomas Salzmann ist neuer stellvertretender Vorsitzender.

Nach dem Bericht über die politischen Aktivitäten auf lokaler Ebene durch Joachim Reif, im Kreistag durch Kurt Wörner und im Kreisvorstand durch Ulrich Hemel wurde der bisherige Vorstand einstimmig entlastet. Wegen großer Arbeitsbelastung gibt der bisherige stellvertretende Vorsitzende Joachim Reif sein Amt an den 29-jährigen Thomas Salzmann, Student in Tübingen, ab.

Der CDU-Stadtverband Laichingen hat laut Mitteilung damit eine der jüngsten Führungsspitzen im gesamten Alb-Donau-Kreis. Mit Katharina Schmid und Thorsten Mangold sowie den bereits als Beisitzer amtierenden Brüdern Mlynek seien demnach weitere junge und engagierte Persönlichkeiten gewonnen worden.

Geordnete Finanzen

Schatzmeister Willi Schwenkschuster berichtete über laut Mitteilung „geordnete Finanzen“. Er wurde als Schatzmeister ebenso wie Pressesprecher Ulrich Hemel einstimmig wieder gewählt. Stellvertretende Vorsitzende sind Joachim Reif und Anton Wenzel. Als Beisitzer wurden gewählt Hermann Heinisch, Amparo Lucia Hemel, Martin Klenk, Thorsten Mangold, Sebastian und Thomas Mlynek, Karl Ogger, Katharina Schmid, Walter Striebel und Kurt Wörner. Kassenprüfer ist weiterhin Ralf Schiffbauer.

Eingehend erörtert wurde auf der Versammlung außerdem die Finanzierung der Schulen in Laichingen, die die Stadt an ihre Grenzen bringe. Die Schülerzahlen steigen, die Bausubstanz sei nicht gut, heißt es in der Mitteilung der CDU: „Alleine in den Brandschutz zu investieren, reiche bei weitem nicht aus.“

Weitere wichtige Themen waren die Busanbindung an den neuen Bahnhof Merklingen (Schwäbische Alb), die Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten, die Lage in den Ortsteilen Feldstetten, Suppingen und Machtolsheim sowie der Vorschlag zu einem Waldkindergarten. Das Ferienprogramm der CDU Laichingen soll fortgeführt werden, da es nach Ansicht der CDU „ein voller Erfolg“ war. Großes Interesse fand zudem der „Bericht aus Bonn“ der Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer.