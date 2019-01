Das sind Laichingens vier größten Baustellen in 2019

Zwar scheint der Merklinger Bahnhof eingetütet zu sein, Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann blickt dennoch auf ein Jahr 2019 mit vielen Baustellen. Beim Neujahrsempfang am Sonntag (ab 11 Uhr in der DSH) dürfte er auf die ein oder andere Problemzone eingehen. Hier eine Übersicht.

Zukunft des Schulzentrums

Geplant: So kann sich der Rat das neue Schulzentrum vorstellen. Keine DSH mehr, dafür mit Gemeinschafts- und Grundschule (gelb, grün). (Foto: NPS)

Es sind bereits 15 Monate vergangen, seit der Laichinger Gemeinderat sich auf ein „Beispielszenario“ einigte, von dessen Basis aus das Laichinger Schulzentrum weiterentwickelt werden soll(te). Hintergrund ist das alte Gebäude der Gemeinschaftsschule, das in der jetzigen Form nur noch zwei Jahre weiterbetrieben werden darf. Es wurde die Idee geboren, die Grund- und Gemeinschaftsschule neben Realschule und Gymnasium neu zu errichten. Auch eine Mensa gehört zum neuen Konzept, außerdem könnte die DSH abgerissen und eine neue Halle südlich der Feldstetter Straße entstehen. Klingt teuer, und dürfte teuer werden. Zu viel für die Stadt Laichingen, wenn sie diese Maßnahmen allein umsetzen würde.

Deshalb soll das Umland finanziell ins Boot, schließlich, so der Laichinger Rat, werden in Laichingen auch Schüler aus Nachbargemeinden unterrichtet. Doch eine Lösung ist bislang nicht in Sicht. Westerheim, Heroldstatt & Co. lassen so recht noch keine Begeisterung für die Laichinger Zahlungsaufforderung aufkommen. Seit vielen Monaten bohren die Laichinger Räte bei Bürgermeister Klaus Kaufmann nach Fortschritten in den von ihm angekündigten Verhandlungen nach. Ohne konkretes Ergebnis. Und so steht weiter eine Drohung aus dem Laichinger Rat im Raum, im Falle keiner Einigung nur noch Schülern aus Laichingen den Zugang zu den weiterführenden Schulen gewähren.

Gegenwind für Gewerbegebiet

Dagegen: die Gruppe „AktionLandSchafft“ will das neue Gewerbegebiet nicht. (Foto: Scholz)

Mindestens bis zur Infoversammlung am 1. Februar in Heroldstatt ruhen die weiteren Tätigkeiten des Verbandes RSA, welcher zwischen Merklingen und Nellingen ein neues interkommunales Gewerbegebiet realisieren möchte. Verbandsvorsitzender Kaufmann will dies auch als Zeichen des Entgegenkommens auf Gegner des Gebiets verstanden wissen. Derer gibt es vor allem in den beiden hauptbetroffenen Gemeinden Merklingen und Nellingen einige.

Ihre konkreten Forderungen sind unklar, einig sind sie sich aber in der Ablehnung des vorgestellten Konzepts. Auch auf ihrer Seite: der BUND, welcher das Gebiet für unnötig hält. Selbst wenn die Kritiker beruhigt werden können, sieht sich der Verband Herausforderungen gegenüber. Unter anderem dem Kauf der Grundstücke.

Unzufriedene Eltern

Verärgert: Machtolsheimer Mutter im Laichinger Rat. Sie beklagt die Betreuungssituation in dem Laichinger Teilort. (Foto: rau)

Als roter Faden zog sich bei den Gemeinderatssitzungen im vergangenen Jahr die Betreuungssituation für Laichinger Kita- und Kindergartenkinder durch. Vor allem Machtolsheimer Eltern sind mit dieser unzufrieden, im örtlichen Kindergarten geht es nach ihrem Geschmack zu eng zu. Klaus Kaufmann versprach eine Lösung, mehrere Male war er – weil eine solche bislang auf sich warten lässt – der Kritik von Machtolsheimer Müttern in öffentlichen Gemeinderatssitzungen ausgesetzt.

2019 sollten er und der Laichinger Rat liefern. Doch das Thema ist komplex, kaum überschaubar sind die in Laichingen möglichen Betreuungsformen. Hinzu gesellt sich nun auch die Möglichkeit eines Waldkindergartens in Machtolsheim. Deren Macherinnen wollen so schnell wie möglich loslegen.

Deutschrock-Dauerparty?

Wiederholung: Fans beim „Rock dein Leben“-Festival. Der Organisator will das Festival in Laichingen etablieren. (Foto: rau)

Im Juli soll die zweite Ausgabe des „Rock dein Leben“-Festivals auf dem Laichinger Flugplatz stattfinden. Organisator Andreas Kamm will, was das Lineup angeht, ein wenig „abrüsten“. Gruppen wie die „Berserker“ sind in diesem Sommer nicht mehr dabei, allerdings abermals die bekannteste und umstrittene Deutschrock-Gruppe: Frei.Wild aus Südtirol. Kamm will das Festival in Laichingen etablieren.

Bürgermeister Klaus Kaufmann hat etwas gegen diesen Plan. Bislang konnte er den Flugsportverein allerdings nicht davon überzeugen, sein Gelände nur für unbedenkliche Veranstaltungen frei zu geben. Für 2019 hat dieser Kamm bereits grünes Licht gegeben.