Das sind die Schulsiegerinnen im Vorlesen

Jedes Jahr im Herbst findet in den sechsten Klassen der Vorlesewettbewerb statt, der über mehrere Phasen bis zum Landesentscheid und darauffolgenden Bundesfinale im Sommer verläuft.

In einer Vorrunde wurden bereits die besten Leser des Albert-Schweitzer-Gymnasiums von ihren Mitschülern und Deutschlehrern ausgewählt. Der Schulsieger wurde nun in der Stadtbücherei ermittelt.

In der ersten Runde präsentierten die Schüler der Jury, bestehend aus den Lehrerinnen Julika Ostertag und Hannah Mohl sowie Lena Findeisen und Kristina Wörz von der Stadtbücherei, Szenen aus einem selbstgewählten Buch. Lotta Blaukat (6a) startete mit dem Buch „Seiten der Welt“ von Kai Meyer, Lisa Schmauder (6c) hatte das Buch „Und plötzlich war Frau Honig da“ von Sabine Bohlmann im Gepäck und Claudia Krug (6a) las aus dem Klassiker „Harry Potter“ von Joanne K. Rowling. Anni Schweizer (6b) gab eine Kostprobe von „Anna“ von Justus Pfaue, Elli Rehm (6b) hatte „Im Zeichen der Zauberkugel“ von Stefan Gemmel ausgesucht und Lias Wörtz (6c) machte den Abschluss mit den „Krumpflingen“ von Annette Roeder.

Nach einer Pause folgte als zweite Herausforderung der Fremdtext. Sie durften kleine Textpassagen aus dem ihnen unbekannten Buch „Kiwi, Kalle und das Stadtgeflüster“ lesen. Dabei setzte sich ganz knapp Lisa Schmauder durch. Sie wird das Albert-Schweitzer-Gymnasium beim Kreisentscheid vertreten.

Die AFR kürt ihre Lesesieger in der Schule

Für die Anne-Frank-Realschule (AFR) wird Rania Runge (6b) in den Kreisentscheid gehen. Den derzeitigen Bedingungen geschuldet wurde die diesjährige Schulsiegerin des Vorlesewettbewerbs bereits zum zweiten Mal direkt in der Realschule und nicht in der Stadtbücherei Laichingen gekürt. Bereits im Vorfeld wurden vier Gewinner im Klassenentscheid ermittelt. Neben Rania sind das Linus Frankenhauser (6a), Kai Gutwin (6c) und Leon Hahn (6d).

Am Nikolaustag wurden die Klassensieger nacheinander an einen Lesetisch gebeten, um eine selbst ausgewählte Textstelle aus einem Jugendbuch ihrer Wahl zu präsentieren. Nach einer kurzen Pause wurde den Sechstklässlern ein ihnen unbekannter Buchauszug aus Gills Lewis‘ „Im Zeichen des weißen Delfins“ ausgehändigt, aus dem drei Minuten vorgelesen wurde. Die guten Vorleser machten der Jury, bestehend aus ihren Deutschlehrkräften Leonie Fetzer, Fabian Stufft und Ann-Christin Laatsch sowie Schulleiter Johannes Treß, die Entscheidung schwer. Am Ende hatte Rania Runge knapp die Nase vorn. Sie las ihr Buch „Grauer“ von Gunter Preuß sowie den Fremdtext gut betont, flüssig und nahezu fehlerfrei.