„Rock dein Leben“ soll im Juli wieder stattfinden

Nach Zwangspause und Verschiebung steht nun fest, dass das Laichinger „Rock dein Leben“-Festival (RDL) in diesem Jahr steigen wird. In etwa so viele Besucher erwarten die Veranstalter für die Veranstaltung, die am 7. bis 9. Juli auf dem Flugplatz in Laichingen auf und über die Bühne gehen soll, wie Laichingen Einwohner hat. Das bedeutet an vielen Stellen einiges an Organisation. Doch für die nunmehr dritte Auflage können die Beteiligten auf Erfahrungswerte zurückgreifen.

Frei.Wild spielt

Das Festival geriet zu seiner Premiere in die Kritik, bietet es doch Bands wie etwa Frei.Wild – die auch in diesem Jahr Headliner sein werden – eine Plattform. Die italienische Deutschrock-Band aus der Gemeinde Brixen in Südtirol ist umstritten. Obwohl die Band immer wieder Charterfolge feiert und als eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands gilt, gab es in der Vergangenheit immer Ärger um die vor Heimatliebe strotzenden Songs.

„Schwäbisches Wacken“ geht weiter

Beide RDL-Festivals liefen aus den Augen der Veranstalter, Stadt, Security und Polizei reibungslos ab, im Vorfeld steht ausschließlich die Freude, dass die Veranstaltung dieses Jahr stattfinden kann. Drei Tage lang wollen die Besucher aus ganz Süddeutschland durchfeiern – und es wird den Festivalgängern wieder einiges geboten. Viele von ihnen bezeichnen das Rock-Festival auf dem Flugplatz Laichingen gar als „schwäbisches Wacken“ in Anlehnung an das bekannte und äußerst beliebte Metal-Open-Air im Norden Deutschlands.

Deutschrock trifft auf Heavy Metal

Geben soll es wieder bei „Alpen-Flair-Charakter“ eine Mischung aus Rockmusik, Heavy Metal, Punkrock und Partymusik. „Nicht zu vergessen ist der schon legendäre Auftritt der Stadtkapelle Laichingen mit ihrem Triangelmann“, so die Veranstalter. Die meisten Bands kommen aus dem deutschsprachigen Raum und sind teilweise internationale Headliner. Gerade dieser Mix mache das Festival so einzigartig: „Deutschrock trifft auf Heavy Metal, Partyschlager auf Cover Bands und nicht zu vergessen klassische Blasmusik von der Stadtkapelle Laichingen.“

Ein weiteres Highlight sei jedes Jahr der „Dosentier-Wettbewerb mit Weltrekordversuch“, bei dem das Pfand der Dosen nicht auf der Wiese liegenbleibe, sondern einem sozialen Zweck gespendet werde. Das durchweg gemischte Publikum danke es durch eine friedliche und familiäre Atmosphäre. Die Veranstalter stellen sich laut eigenen Aussagen gegen Rassismus, Faschismus und Intoleranz. Ziel sei es, gemeinsam eine tolle Zeit bei guter Musik zu haben.

Flugsportverein freut sich

Hinter dem Festivalgelände – das über eine Doppelbühne, einen Vorplatz mit Partyzelt, Händler und Band-Merchandise-Meile und einen ausreichend großen Campingplatz mit Wohnmobil-Stellplätze und Autoparkplätzen direkt am Zelt verfügt – steckt der Flugsportverein Laichingen. Dessen Vorsitzender, Hans-Peter Bleher, freut sich ebenfalls, dass das RDL dieses Jahr zustande kommt. Der Verein bietet neben dem Gelände auch eine eigene „FliegerBar“ und einen großen Getränkestand. Bisher habe immer alles „sehr positiv“ geklappt und entsprechend hätten sich schon viele auch beim Flugsportverein mit der Frage erkundigt, ob das Festival denn 2022 steige.

Die Antwort: Ja, tut es. Als Schmankerl gibt der Veranstalter mit dem Rabattcode schwaebische22 zehn Prozent Vergünstigung auf Tickets.

So sieht das Programm aus

Der Donnerstag startet mit den „Tribute der Legenden“, Coverbands aus den verschiedenen Genre. Mit dabei Stainless Steel (Böhne Onkelz Cover), Mandowar (Manowar, Iron Maiden) und zum Abfeiern die Golden Glitter Band (70er-Schlager).

Am Freitag sind unter anderem Willkür, eine aufstrebende lokale Newcomer-Band, aber auch bekannte Größen wie Eisbrecher (Neue deutsche Härte), Unantastbar (Punkrock) und die „Spaßgaranten“ von J.B.O. vertreten.

Der Samstag ist erstmal wieder geprägt durch lokale Acts, wie Die Taucher (Punkrock), oder direkt aus der Nachbarstadt Charly Feelgood sowie Rebellios Spirit. Zur Primetime haben Kissin´Dynamite quasi ein Heimspiel und mit Frei.Wild ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands am Start.