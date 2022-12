Das neue PRISMA ist da

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Es geht wieder was“ ist am 9. Dezember die neueste Ausgabe der jährlichen Informationsbroschüre des Vereins der Eltern und Freunde des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Laichingen herausgekommen. In einer kleinen Feierstunde für alle am PRISMA Mitarbeitenden wurde dies vom teils neuen Vorstand präsentiert: Erste Vorsitzende: Helga Högerle (neu), Zweiter Vorsitzender: Christian Guggemos-Honikel (neu), Schriftführerin: Petra Buck (kommissarisch), Kassiererin: Sabine Bühler, Kassenprüfer: Siegfried Braitinger, Beisitzer: Stefan Graul und Bettina Ruff (drei Stellen bleiben unbesetzt).

An der aktuellen Ausgabe des PRISMA kann man deutlich ablesen, dass die Corona-Pandemie ein Ende gefunden hat. Es wird über viele – wieder möglich gewordene – Aktionen des letzten Schuljahres berichtet, Einblick gegeben in den Schulalltag des ASG und es werden Neuerungen vorgestellt. Bereichert wird dabei alles durch viele Fotos. Begehrt ist das PRISMA nach wie vor unter anderem wegen der Klassenfotos, die von einem Profi (Philipp Mangold) zu Beginn jedes Schuljahres gemacht werden.