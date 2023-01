Neue Gastronomie in Laichingen: Das neue „Cozy“ soll Esszimmer und Bar sein

In der Laichinger Mitte, Radstraße 3, gibt es bald wieder ein gastronomisches Angebot: Am Samstag, 21. Januar, wird die offizielle Eröffnung gefeiert. Das Team des „Cosy“ ist neu, wird aber beraten von alten Laichinger Bekannten. Und so sieht das Konzept des „gemütlichen Esszimmers mit Bar“ aus.

Ronja Paulin (22) leitet den Service, ist Ansprechpartnerin für Events und Alexander Garn (34) schmeißt die Küche. Ein knappes Dutzend Teilzeitkräfte helfen den beiden und ein erfahrenes Team aus Fachleuten berät und unterstützt sie. Da wären beispielsweise Marion und Steffen Knauss – durchaus bekannt in Laichingen, denn sie hatten 2002 das Café déli gegründet. Nachdem das bis dahin letzte Café déli aus der Innenstadt ins Gewerbegebiet gezogen war, ließen Eckhard Hübner und seine Familie die Räume grundlegend umbauen und neu gestalten. Mitten in Corona eröffnete dann dort „Der Speisenmeister“, konnte sich aber – auch wegen der Pandemie – nicht lange halten.

Ronja Paulin (22) leitet den Service im neuen Laichinger „Cozy“, ist Ansprechpartnerin für Events und Alexander Garn (34) schmeißt die Küche. (Foto: Schneider)

Nach einer einer monatelangen Phase von Testevents geht nun das „Cozy“ an den Start. Küchenchef Alexander Garn beschreibt den Kern des Konzepts so: „Ich möchte, dass das ,Cozy’ einfach cozy – also gemütlich – und freundlich ist. Die Gäste sollen sich bei uns wohlfühlen, dadurch wollen wir uns von allen abheben.“

Menschen aus verschiedenen Branchen arbeiten am Konzept

Das „Cozy“ soll nicht „nur“ Restaurant oder Esszimmer sein, sondern auch eine Bar, in der man einfach mal ein Bier, einen Wein oder einen Cocktail trinken kann, erklärt Steffen Knauss. Die Küche kocht schwäbisch und je nach Saison auch international. Der Clou ist, es gibt zwei unterschiedliche Portionsgrößen: Die normale und eine etwas kleinere. Letztere soll bei Gruppen zum Teilen und Kombinieren dienen, jder darf mal von allem probieren und am Ende sind alle satt und glücklich. Koch Alexander Garn wirft ein: „Die Jugend nennt das auch Sharing, das ist dort gerade sehr groß.“ Als Beispiel für individuelle Kombinationen nennt Knaus auch den Salat und erklärt: „Es gibt den Salatbowl mit entsprechenden Salaten der Saison, den unsere Gäste mit verschiedenen Toppings kombinieren können.“

Schon beim Vorgänger des „Cozy“ war der Treppenaufgang ein Hingucker. (Foto: Schneider)

Marion und Steffen Knauss hatte die Familie Hübner ins Boot geholt, als es um ein neues und vor allem tragfähiges Konzept für die Gastro ging. Steffen Knauss sagt: „Wir haben bewusst Leute aus anderen Branchen einbezogen, um neue Blickwinkel herauszuarbeiten.“ Mit dabei sind daher Atomic & Sons Barkeeper (die auch freitags- und samstagsabends Cocktails im „Cozy“ mixen), Brotuktion, vg mediastudio, ô soleil Weinhandlung, Hermann Pichler GmbH und Whiskey Leaks.

„Mir ist es sehr wichtig, dass wir so weit es geht alles selber machen“

Über den Sommer habe in privatem Rahmen mit Freunden, Bekannten und Familien allerhand Testevents gegeben, sagt Knauss, vom Yogaworkshop über einen Männerabend bis hin zur Weinprobe. „Es ging uns um konstruktives Feedback, das wir in unser finales Konzept einfließen ließen. Und wer kann schon im Vorfeld viele verschiedene Ansätze so intensiv testen wie das bei uns möglich war? Die Leute haben uns gesagt, dass es ihnen am wichtigsten ist, dass sie sich wohlfühlen, und das wollen wir ihnen auch ermöglichen“, erklärt er.

Einen Teil des Wohlfühlfaktors macht, neben der Einrichtung der Location, der gute Service aus. Den leitet Ronja Paulin, sie stammt aus einer Gastrofamilie und kommt eigentlich aus dem Marketing. Im Vorgängerlokal hatte sie als Aushilfe gearbeitet, bis Marion Knauss sie fragte, ob sie sich nicht traue, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Warme Holztöne bestimmen die Farbgebung im Gastraum. (Foto: Schneider)

Auch Koch Alexander Garn hatte ursprünglich beim „Speisenmeister“ angefangen und kümmert sich nun um den weiteren Wohlfühlfaktor: die Küche. Er sagt: „Mir ist es sehr wichtig, dass wir so weit es geht alles selber machen. Wir haben eine frische Küche.“ Das sei auch ganz praktisch für die beiden Portionsgrößen: Wer Maultäschle, Spätzle, Braten oder Weberbällchen selbst und frisch zubereitet, kann besser portionieren.

Eröffnungsfeier am kommenden Samstag

Am Samstag, 21. Januar, findet die offizielle Eröffnungsfeier des Cosy statt. Ab 19 Uhr erwartet die Gäste ein Willkommensgetränk und eine Auswahl aus der Speisekarte. Für den Eröffnungsabend müssen keine Plätze reserviert werden. Jeder ist willkommen.

Wohlfühlen sollen sich die Gäste im neuen Esszimmer und Bar in der Laichinger Innenstadt. Deswegen sollen sie es auch gemütlich und bequem haben. (Foto: Schneider)