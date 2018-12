Das letzte Mal mit dem Taktstock führen

Die Proben zu seinem letzten Konzert mit dem Gemischten Chor Suppingen sind in der Endphase. Beim Adventskonzert am Samstag, 15. Dezember, in der Brigittenkirche dirigiert Christian Vogt den Suppinger Chor zum letzten Mal – nach 20 Jahren.

Seit 1998 als Leitung aktiv

Seit Oktober 1998 leitet Christian Vogt den Gemischten Chor mit drei Jahren Unterbrechung. „Nach 20 Jahren ist einfach mal genug“, hat der Dirigent für sich beschlossen. „Es ist sinnvoll, die Aufgabe in junge, motivierte Hände zu geben“. Dabei schaut er zu Jasmin Seclaoui, die seit fünf Jahren den Suppinger Projektchor leitet und ab Januar die Nachfolge von Christian Vogt antreten wird. „Es war eine super tolle Zeit, ich werde den Chor vermissen“, sagt Vogt etwas wehmütig. Aber nach einer so langen Zeit werde es eben etwas schwierig – mit der Motivation auf beiden Seiten.

Vogt und der Gemischte Chor blicken auf eine ereignisreiche gemeinsame Zeit zurück mit einer CD Produktion, Wettbewerben und Konzertreisen. „Wir waren immer in der Lage, besondere Literatur aufzuführen, zum Beispiel zeitgenössische Werke. Unser Repertoire war einfach etwas anderes als das vieler andere Chöre“.

Nachfolgerin ist Jasmin Seclaoui

Vogt und seine Nachfolgerin Jasmin Seclaoui kennen sich schon von Kindesbeinen an. Die ausgebildete Opernsängerin, die seit vier Jahren an einer Waldorfschule Musik unterrichtet, möchte das besondere Repertoire des Gemischten Chores beibehalten. Vor allem möchte sie den Sängern nichts überstülpen um sich selbst zu verwirklichen, sie will schauen, wo der Chor lebt und was man gemeinsam draus machen könne. Mundartliche Lieder wie die Suppinger Schnitz werden weiterhin zum Liedbestand gehören. „Man hört es meinem Namen zwar nicht an, aber ich bin eine Blaubeuren-Weilerin in vierter Generation“, schmunzelt Jasmin Seclaoui. Sie würde sich über Neueinsteiger im Chor sehr freuen.

Adventskonzert am 15. Dezember

Der Gemischte Chor Suppingen und der Projektchor gestalten am Samstag, 15. Dezember, gemeinsam ein Adventskonzert mit geistlicher Chormusik in der Suppinger Brigittenkirche. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Veranstalter. Die musikalische Begleitung übernimmt die Harfenistin Verena Meurers-Zeiser. Eines der Hauptwerke wird die Missa brevis des 2015 im Alter von 51 Jahren verstorbenen britischen Komponisten Christopher Tambling sein.

