Das Laichinger Drachen- und Flugplatzfest ist abgesagt

Auf dem Jakob Laur-Flugplatz in Laichingen ist das Fluglager 2020 erfolgreich zu Ende gegangen. Die Flugschüler haben mit den ehrenamtlichen Fluglehrern und Helfern, wie Windenfahrer und Flugleiter, insgesamt über 400 Starts und Landungen absolviert. Für das leibliche Wohl sorgte in diesem Jahr Bernd Nödinger vom Hotel Neckartal aus Köngen. Trotz des Erfolgs des Fluglagers hat sich der Verein aber entschlossen, das diesjährige Flugplatzfest sowie das beliebte Drachenfest abzusagen.

„Die Woche des diesjährigen Fluglagers war geprägt von der Vermittlung von viel praktischem Wissen, fliegerischer Disziplin, Kameradschaft und vor allem Spaß, Spaß und nochmal Spaß“, unterstreicht Jürgen Bauermeister, einer der drei Fluglehrer und Hauptorganisator des Laichinger Fluglagers. So konnten beispielsweise auch gleich zwei junge Flugschüler ihren ersten Alleinflug absolvieren.

Viel praktisches Wissen für die Jugend

„Uns ist es wichtig, der Jugend die Gelegenheit zu geben, in der Ferienzeit ihr praktisches Wissen zu festigen. Es macht schon einen deutlichen Unterschied, ob der Flugschüler an einem Sonntag fünf Starts absolviert oder ob er an jedem Tag in der Woche fünf Starts absolviert“, erläutert Nicolai Happel, Pressesprecher des Flugsportvereines und er ergänzt weiter: „Außerdem geben wir den Eltern die Gelegenheit, ihre Urlaubsplanung in der Ferienzeit zu optimieren. Die Flugschüler sind die ganze Woche bei uns und haben auch die Möglichkeit auf dem Flugplatz zu übernachten. So können die Eltern ihrer gewohnten Arbeit nachgehen.“

Und dass Segelflug ein echter Teamsport ist, wissen nun alle Teilnehmer einmal mehr. Kein Segelflieger, ohne Motor, kommt ohne mindestens zwei weitere Personen in die Luft. Da mussten sich die Flugschüler schon selbst koordinieren. Teamgeist war gefragt, während der Segelflieger später meist allein im Cockpit sitzt und dann zum Einzelkämpfer mit den Elementen wird.

Segelfliegen ist Teamsport

Spätestens wieder am Boden wird er wieder zum Teamplayer und das gehört eben zur Segelflug-Ausbildung und dem Vereinsleben des Flugsportvereins Laichingen mit dazu, ist von den Veranstaltern des Camps zu erfahren. Danny Smialy, Jugendleiter und Mitorganisator des Fluglagers meint: „Es ist unglaublich großartig zuzusehen, wie die Flugschüler Spaß haben und nach jedem Flug danach fiebern, wieder ins Cockpit zu steigen, um den nächsten Flug zu absolvieren. Das allein ist der ganze Aufwand schon Wert.“

Feste müssen ausfallen

Eine schöne Aktion, die der Flugsportverein jedes Jahr für die Fliegerjugend veranstaltet. Allerdings gibt es auch weniger schöne Nachrichten: Flugplatzfest und Drachenfest sind für dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Schweren Herzens hat sich der Flugsportverein dazu entschlossen, die beiden Veranstaltungen abzusagen.

Hans-Peter Bleher, Vorstand des Vereins sagt dazug: „Es ist uns nicht leicht gefallen, beide Feste abzusagen. Wir hoffen alle, dass wir 2021 wieder ein Flugplatz- und Drachenfest sowie das Festival ,Rock Dein Leben’ veranstalten können.“ Die Gründe für die Absage lägen laut Bleher aber auch auf der Hand.

So sei es zum einen nicht möglich, die Besucher auf die derzeit geltenden Corona-Bestimmungen zu begrenzen. Zum anderen sei es schwer, die geforderten Abstände einzuhalten. Man stehe als Veranstalter in der Verantwortung den Besuchern und auch den Mitgliedern gegenüber.