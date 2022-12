Das Kasperle war wieder da!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause hieß es mit dem Stück „Der verzauberte Seppel“ am 30. November im Sängerheim der Chorgemeinschaft Westerheim endlich „Tri tra trallala, der Kasperl der ist wieder da“. In den zwei Vorstellungen verfolgten die knapp 200 großen und kleinen Besucher gebannt, wie der Zauberer Bonbons verzaubert und sich darüber amüsiert, dass Seppel nun anstatt normal zu sprechen, nur noch weinen kann und zum Schluss sogar nur noch Tierlaute von sich gibt. Die Großmutter ist den Tränen nahe und völlig überfordert mit der Situation. Aber Kasperl findet mit tatkräftiger Unterstützung des Publikums schließlich eine Lösung und legt den Zauberer selbst herein. Jetzt kann Seppel wieder sprechen und der Zauberer bellt und miaut stattdessen und verzaubert so schnell nichts mehr. Mit Waffeln und guter Laune fand dann auch das diesjährige Kasperltheater einen schönen Ausklang, vor allem auch dank der helfenden Hände hinter den Kulissen.