Das ist beim Kirchweihmarkt in Laichingen geboten

Die Stadt Laichingen führt gute Traditionen des Ortes fort: Auch in diesem Jahr wird die Herbstsaison mit dem Kirchweihmarkt am kommenden Montag, 21. Oktober, eingeläutet. Insgesamt werden 40 Händler ihre Wagen und Stände aufbauen und eine Vielzahl von Waren feilbieten.

„Neben Bekleidung, selbst hergestellten Schmuck, Haushaltswaren, Süßigkeiten und regionalen Lebensmitteln, werden den Laichingern dieses Mal auch Hörtests sowie Kulinarisches an Imbissständen geboten“, erklärt Marktmeisterin Cathrin Radtke.

Weite Straße und Weberstraße werden gesperrt

Ab acht Uhr haben die Menschen aus der Stadt und dem Umkreis die gute Gelegenheit, auf der Weite Straße in Laichingen warme und fesche Mode zu erwerben, bevor in einigen Wochen der kalte Winterwind um die Ecken pfeift: Winterjacken, dicke Socken, Schals und Handschuhe. Die Vorteile des Markts liegen auf der Hand: Niemand muss erst einmal in die große Stadt fahren, um sich mit wichtigen Waren für den Haushalt und Kleiderschrank einzudecken.

Insbesondere die Laichinger Bürger müssen gar nicht erst ins Auto steigen, um gemütlich an den Ständen vorbeizuschlendern, die übrigens bis 18 Uhr geöffnet sind. Diejenigen, die allerdings am 21. Oktober mit einem Fahrzeug in Laichingen unterwegs sein werden, sollten die geänderten Verkehrsregelung in der Innenstadt beachten. Ab 6 Uhr morgens werden die Stände aufgebaut und dann ist die Weite Straße zwischen der Olgastraße und Feldstetter Straße gesperrt.

Auch die Weberstraße zwischen Weite Straße und Einmündung Platzgasse bleibt für den Verkehr blockiert. Daher werden die Parkplätze am Alten Rathaus nicht zur Verfügung stehen. Die Umleitung erfolgt über die Straßen am Rande des Marktgebiets.