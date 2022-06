Das regionale Bündnis für Artenvielfalt und die Volkshochschulen im Alb-Donau-Kreis laden zu ihrer zweiten Woche der Artenvielfalt ein, die vom 18. bis 25 Juni andauert.

Spannende Vorträge auch online

In der Woche der Artenvielfalt werden jeden Tag spannende Online-Vorträge und Exkursionen angeboten. Unter anderem gibt Karl-Heinz Müller einen interessanten Einblick in das Leben unserer heimischen Wanzen, einer „verkannten Tiergruppe“. Angelika Hilbeck von der Uni Zürich berichtet über Risiken, die die neue Grüne Gentechnik für die Biodiversität birgt. Auf der Schwäbischen Alb zeigt Landwirt Wolde Mammel, der „Alblinsen-Retter", die Artenvielfalt auf einem Linsenacker.

Foto-Mitmach-Wettbewerb

Das vollständige Programm und Zugangscodes, unter anderem auch Vorträge zu den Themen Eulen, Fairpachten, Lichtverschmutzung, Naturnah Gärtnern und Suffizienz gibt es unter www.bund-ulm.de oder www.nabu-bezirk-ado.de und bei allen Volkshochschulen im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach. Mit einem Fest der Artenvielfalt mit Fotoausstellung schließt die Woche am 25. Juni im Hermannsgarten am Kuhberg in Ulm.

Wer sich mit einem Foto unter dem Motto „Das ist Artenvielfalt für mich" für die Fotoausstellung bewerben möchte, kann dies tun, in dem er ein Foto schickt im jpg-Format, maximal fünf Megabyte bis zum 19. Juni an bund.ulm@bund.net. Weitere Infos zur Fotoausstellung gibt es unter www.bund-ulm.de. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Zur Finanzierung seiner Arbeit bittet das Bündnis für Artenvielfalt um Spenden.

Warnung vor Waldbrandgefahr

Um eine Vielfalt auch im Wald gewährleisten zu können, ist es wichtig, in den kommenden Tagen auf die erhöhte Waldbrandgefahr zu achten. Minister Peter Hauk warnt: „Die für die kommenden Tage angekündigten hochsommerlichen Temperaturen lassen die Waldbrandgefahr im Land am verlängerten Wochenende wieder deutlich ansteigen. Alle, die den Wald in den nächsten Tagen zum Abkühlen und Entspannen besuchen, sollten nur ausgewiesene Grillstellen benutzen. Offenes Feuer und Rauchen sind im Wald tabu.“

Keine Speisereste im Wald lassen

Mit Blick auf die Afrikanische Schweinepest gelte der dringende Appell, Speisereste auf keinen Fall in die Landschaft und in den Wald zu werfen. Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe oder ein aus dem Ruder gelaufenes Grillfeuer oder herumliegendes Glas kann verheerende Folgen haben. Ausgetrocknete Bodenvegetation oder Reisig in den Wäldern können schnell Feuer fangen. Besonders gefährlich ist dabei der Funkenflug, der offenes Feuer in der freien Natur zum unkalkulierbaren Risiko macht. Deshalb gilt im Wald von Anfang März bis Ende Oktober ein generelles Rauchverbot und das Grillen ist nur an ausgewiesenen Grillstellen erlaubt.

Bei den Exkursionen bitten die Organisatoren aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl um Anmeldung unter: bund.ulm@bund.net (Alb-Linsen) beziehungsweise sabine.brandt@nabu-bw.de (Gartenführung). Das Programm in der Übersicht: 18. Juni, 15 Uhr: Artenvielfalt auf dem Alb-Leisa-Acker, 19 Uhr: Lichtverschmutzung - Paten der Nacht (digital), 20. Juni, 19 Uhr: Wanzen - Eine verkannte Tiergruppe (digital); 21. Juni, 18 Uhr: Bronnen bei Laupheim Gartenführung; 22. Juni, 19 Uhr: Eulen - Ein Leben im Verborgenen (digital); 23. Juni, 19 Uhr: Die „Neue Gentechnik“: Risiken, Grenzen aus ökologischer Perspektive - und Folgen für die Artenvielfalt (digital); 24. Juni 19 Uhr: Suffizienz - Ist weniger mehr?