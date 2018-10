Das halten Laichinger Schulen vom Meldeportal der AfD

Ein AfD-Abgeordneter hat auch in Baden-Württemberg ein Beschwerdeportal eingerichtet, auf dem Schüler ihre Lehrer anzeigen können, die kritisierende Äußerungen gegen die Partei ausgesprochen haben sollen. Kritik kommt von Laichinger Schulen.

Das Portal sei ein „Spitzelportal“, so Cordula Plappert, Rektorin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Laichingen. Laut Plappert müssten Lehrer ihren Bildungsinhalt stets differenziert darstellen. Ihre persönlichen Ansichten hätten allerdings nichts im Unterricht zu suchen. Andererseits, so Plappert, müssten sich Lehrer aber auch nicht komplett enthalten. Sollten Lehrer trotzdem eine Partei kritisieren, oder gar Stimmungsmache betreiben, so bestünde die Möglichkeit, mit dem betreffenden Pädagogen das Gespräch zu suchen. Plappert weißt abschließend darauf hin: Ein solches Portal würde auch gegen die Privatsphäre von Lehrern verstoßen.

Daniela Laur (Foto: Archiv)

Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hatte das Meldeportal der AfD gegen missliebige Lehrer als einen Versuch der Einschüchterung kritisiert. Es sei ein Aufruf an Minderjährige, Lehrer zu denunzieren. Diese hätten bei diesem Verfahren keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren oder zu klären, ob an den Vorwürfen etwas dran ist. Meidinger betonte, das Vorgehen der AfD sei etwas, dass er eigentlich nur aus historischen Zeiten kenne, „die lange vorbei sind“.

Johannes Treß, Rektor der Realschule, wollte sich auf Anfrage nicht zum Thema äußern.

C. Plappert (Foto: Archiv)

Sehr wohl allerdings Daniela Laur, die Konrektorin, der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule. Sie sei entsetzt über das Beschwerdeportal der AfD. Dieses lade Schüler zur Denunziation ein. Aus Laurs Sicht würde solch’ ein Portal die Unterrichtsqualität beeinträchtigen. Natürlich seien Lehrer an das Neutralitätsgebot gebunden und dürften Schülern nicht ihre Meinung aufzwingen. Aber, so Laur: Sie müssten die Schüler in die Lage versetzen, sich ihre eigene Meinung bilden zu können. Schüler sollten fähig sein, politische Situationen analysieren zu können, so Laur.

Das bestätigt Heinz-Peter Meidinger: „Gerade zum Themenbereich politische Bildung gehört, das streitige Themen auch im Unterricht strittig, kontrovers diskutiert werden, und dort darf auch die Lehrkraft ihre persönliche Meinung einbringen.“