Das hält der Festival-Sommer auf der Alb bereit

Sommerzeit ist Festival- und Konzertzeit unter freiem Himmel – und auch die Region lässt sich nicht lumpen. Zwischen Anfang Juli und Anfang August stehen auf der Laichinger Alb gleich drei größere Veranstaltungen an. Die SZ gibt einen Überblick, wo was wann geboten ist.

Mehr Besucher als Laichingen Einwohner hat

Den Auftakt der Festivalsaison macht in Laichingen direkt das größte der drei: Zwischen 7. und 9. Juli steigt das Rock-dein-Leben auf dem Flugplatzgelände in Laichingen. Die „Zeit der Entbehrung“ soll damit vorbei sein, denn nach den pandemiebedingten Ausfällen wird wieder drei Tage lang gerockt. Das Programm hat es in sich, denn neben bekannten Bands werden auch lokale Akzente gesetzt.

In Laichingen wird wieder die große Bühne aufgebaut. (Foto: Michael Brückmann)

Denn mit dabei ist beispielsweise auch die Stadtkapelle Laichingen, die beim Weißwurstfrühstück am Samstag begleitet. In den Reihen der Laichinger Musiker ist die Vorfreude groß – wobei deren eigenes Highlight schon in der kommenden Woche stattfindet: Der Musikverein Stadtkapelle Laichingen feiert 125-jähriges Jubiläum unter anderem mit großem Festumzug durch die Stadt. Unter den Festwagen werden dann auch Vertreter von Rock-dein-Leben (RDL) sein, die auf das Festival aufmerksam machen wollen.

Diese Bands spielen beim Rock-dein-Leben in Laichingen

Oliver Scheppner, der für die Öffentlichkeitsarbeit für das RDL verantwortlich ist, berichtet, dass es jetzt aus Organisatorensicht ans Eingemachte geht. Das „Ins-Blaue-Planen“ sei vorbei, das Line Up steht. Am Donnerstag geht es um 16 Uhr los, an diesem Tag spielen Stainless Steel, Living Theory, Mandowar, Heldenfeuer, Golden Glitter Band, Albkracher. Weiter geht es am Freitag ab 14 Uhr.

Dann spielt Unantastbar, J.B.O., Eisbrecher, Artefuckt, S.I.K., Black & Damned, Schlussakkord, Willkuer, Eizbrand und dem Gewinner des Bandwettbewerbs. Höhepunkt ist der Samstag, wenn es ab 14 Uhr beginnt. Headliner ist erneut Frei.Wild - die Band wird kritisch beurteilt, der Sänger distanziert sich zwar von seiner Vergangenheit in der rechten Skinheadband Kaiserjäger, dennoch lebt die Band davon, ein gewisses Klientel anzusprechen. Neben den Südtirolern spielen am Festivalsamstag Brdigung, Kissin´Dynamite, Local Bastards, Silenzer, Stunde Null, Charly Feelgood sowie Die Taucher. Die Vorbereitungen auf dem Gelände starten zum 1./2. Juli, es werden erneut mehr Besucher erwartet als Laichingen Einwohner hat.

Außergewöhnliche Orte für ein Konzert

Auf ein ebenfalls außergewöhnliches Konzert weist derweil auch Steffen Krauss hin: Am 6. August findet so beispielsweise das Sandplatz Open Air auf dem Tennisplatz in Westerheim hin. Auch damit kehrt Livemusik auf die Schwäbische Alb zurück. Lange sei nicht klar gewesen, ob dieses Jahr wieder Konzerte durchgeführt werden können. Zwar seien mittlerweile die pandemie-bedingten Beschränkungen nicht mehr das Problem, aber zeitlich sei es schwierig gewesen, ein Programm wie in den Jahren zuvor auf die Beine zu stellen.

Das Sandplatz Open Air besticht neben der Musik natürlich mit dem Ort, an dem es stattfindet. (Foto: Veranstalter)

Deshalb beschränke sich das Alb Live-Konzertprogramm momentan auf die drei beliebten Klassiker der vergangenen Jahre. Neben dem Open Air sind das Weißwurstfrühstück mit Livemusik beim 817 Adventure Golf (19. Juni) sowie der musikalische Wandertag in Magolsheim (9. Oktober). „Was jetzt noch wichtig ist, ist möglichst schönes Wetter und natürlich viel Publikum, das Lust hat, Musik in außergewöhnlichen Locations zu genießen“, heißt es vom Veranstalter.

Das Sandplatz Open Air findet damit zum dritten Mal statt. Geboren wurde es „aus der Not heraus“, denn aufgrund der Einschränkungen habe man geschaut, wo man ein Konzert stattfinden lassen könne an einer Stelle, an der man sich räumlich nicht zu beengt aufhalten muss. Knauss verrät bereits jetzt: Die Band „Streetlife“ tritt mit Gästen auf, dabei sind unter anderem Mitglieder der ehemaligen Laichinger Band „tonight“.

Relaxt, kostenlos und bunt

In die bereits 36. Auflage geht das Wiesensteiger Open Air. Zum „relaxten Open Air“ lädt der Kulturverein Club Quo Vadis. Im „unvergleichlichen Schöntal“, steigt das Open Air am Samstag, 30. Juli, auf dem Skigelände in Wiesensteig, von 20 bis 3 Uhr. Zwei Livebands spielen auf, bei freiem Eintritt. Es wartet die „explosive Mischung aus Lagerfeuer, familienfreundlichem Abenteuerspielplatz, köstlichen Getränken an der Bar, leckerem Essen und hochkarätiger Musik aus der Region“.

Spaß auf dem Campingplatz gehört natürlich auch dazu. (Foto: Rauneker)

Wie immer sei das Camping direkt auf dem Open Air-Gelände kostenlos möglich. Dezemberkind rocke als Erstes die Bühne. Den vier Stuttgartern gehe es darum, Emotionen ohne Filter und ungeschönt auf den Punkt zu bringen und diese mit ganzem Herzen über die Bühnenkante zu schreien. Getragen werden die deutschsprachigen Texte dabei von einem Sound, der irgendwo zwischen Punk- und Alternative-Rock zu verorten ist, aber auch Genre-Grenzen überschreitet und ebenso Pop- als auch Hardcore-Elemente zulässt.

Vorfreude auch bei Bands groß

Eine Band mit der Erfahrung unzähliger Festivals – Support für Jennifer Rostock, die Killerpilze, Jupiter Jones, Itchy Poopzkid, oder CRO – ist heiß darauf, mit den Besuchern „nach der endlos langen Corona-Pause das Schöntal zu rocken“. Zwei Jahre im Proberaum eingeschlossen und pünktlich mit neuem Rockprogramm wieder zurück im Jahr 2022 sind die Jungs von Unsaturate, der zweiten Liveband. Es warten einige neue Arrangements. Aus Bandkreisen sei zu hören: Die Band freue sich. Sehr.