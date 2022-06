„Das etwas andere Chorprojekt“ sucht Teilnehmer

Der Verein „Kunst und Kultur in L.A.“ startet zum 18. mal das „Das etwas andere Chorprojekt“. Gesucht werden dafür laut Mitteilung begeisterungsfähige, aber auch neugierige Sänger, Musiker und Tänzer. Aufgeführt werden soll das etwas andere Chorprojekt „HighLights Reloaded“ im Mai 2023 im Rahmen des 20-jährigen Bühnenjubiläums. Ein erstes Treffen ist am Samstag, 11. Juni um 13.30 Uhr zum Jazztanztraining und um 15 Uhr zu den Gesangsproben. Anmeldungen werden per Mail unter info@stepinla.de oder telefonisch unter 07333 / 76 44 oder unter 0172 / 78 01 877 entgegen genommen. Weitere Informationen gibt es auch unter www.kukuinla.de.