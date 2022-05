Das Deutsche Sportabzeichen beim TSV Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine tolle Sache für Sportler jeden Alters von 6 bis 90 Jahren ist das Deutsche Sportabzeichen, das sportliche Ehrenzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes. Es ist eine Auszeichnung für gute körperliche Leistungsfähigkeit, die jeder Sportbegeisterte erwerben kann, sofern er erfolgreich an den Leistungsprüfungen teilgenommen hat. Die Disziplinen reichen von der Leichtathletik bis zum Schwimmen und Geräteturnen. Es ist also für viel Abwechslung gesorgt. Aus jeder der Disziplingruppen kann sich der Sportler seine Wunschdisziplin auswählen und seinen eigenen Vierkampf zusammenstellen. Die geforderte Leistung in jeder gewählten Disziplin ist innerhalb eines Kalenderjahres zu erbringen. Je nach der erzielten Leistung wird das Sportabzeichen in den Farben Bronze, Silber oder Gold verliehen. Alle Bewerber müssen zusätzlich einen Schwimmnachweis erbringen. Das Deutsche Sportabzeichen ist als Ehrenzeichen staatlich anerkannt.

Auch im Jahr 2022 sind wieder regelmäßige Trainingseinheiten und verschiedene Termine für die Leistungsabnahmen vorgesehen. Das Sportabzeichen-Team des TSV Laichingen hofft wieder auf eine rege Teilnahme, vor allem auch der jungen Generation. Dabei sein und mitmachen, Freude an der eigenen Leistung erleben und die Geselligkeit mit anderen Sportbegeisterten machen den Reiz unserer Veranstaltungen aus. Eine Mitgliedschaft in einem Sportverein ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Terminübersicht für 2022 – Leichtathletik: Für die Monate Juni bis September wird jeder Mittwoch ab 18:00 Uhr als Trainings- und Leistungsabnahmetermin im Waldstadion angeboten. Das Angebot besteht auch in den Schulferien.

Schwimmen: Leistungsabnahmen für die Schwimmdisziplinen sind jeweils im Anschluss an die wöchentlichen Termine der Leichtathletik nach Absprache möglich. Außerdem sind an zwei Samstagen die folgenden Termine in der Schwimmhalle Laichingen vorgesehen: Samstage, 25. Juni und 24. September jeweils 12 bis 13 Uhr.

Turnen: Jeden Dienstag und Freitag 19 – 20 Uhr nach Absprache in der DSH.

Alle Termine sind auch auf der Internetseite der Turn- und Leichtathletikabteilung des TSV Laichingen (www.tsv-laichingen.de/tla) ersichtlich. Info und Durchführung TSV Laichingen: Armin Riek, Tel: 07333-922496.