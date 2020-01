Das ändert sich beim Rock-dein-Leben-Festival in Laichingen

Neu: Dixi-Klo bei Gruppenreservierung

Tickets für das Rock-dein-Leben-Festival auf dem Gelände des Flugplatzes Laichingen gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Café Jasmin in Laichingen, Getränke Oase Fuchs in Allmendingen, Berghülen und Merklingen, beim Wilden Mann in Nellingen, bei Shooter in Geislingen und beim Halt-Deine-Schnauze-Rockstore-Outlet in Winnenden.

Aufgepasst: Neu beim Festival ist, dass Gruppenreservierungen möglich sind – und zwar ab zehn Personen. So können Gruppenmitglieder auch unabhängig voneinander anreisen, haben dennoch ihren gemeinsamen Platz auf dem Gelände. Ab 15 Personen, so Organisator Andy Kamm, wird außerdem ein eigenes Dixi-Klo zur Verfügung gestellt.