Darum treten Künstler aus aller Welt in Laichingen auf

Die Kammermusikstunde ist ein kultureller Mittelpunkt in Laichingen – seit einem Vierteljahrhundert. Die 14-tägige Konzertreihe genießt weit über die Region hinaus einen hervorragenden Ruf. Musiker aus der ganzen Welt haben im Alten Rathaus ihr Können gezeigt. Der Schwerpunkt lag ursprünglich auf der Klassischen Musik. Im Laufe der Jahre wurde das Repertoire erweitert – mit Jazz, Blues, Swing, Boogie, Rock und Weltmusik. Das Festprogramm in der dritten Märzwoche gibt mit acht Konzerten einen Einblick in die Vielfalt des Angebots (Kasten, Bericht folgt).

Volker Hausen, Gründer des Vereins „Stunde der Kammermusik“, ist es gelungen, das Niveau der Konzerte über Jahrzehnte hinweg auf einem hohen Stand zu halten. 2010 hat er für seine Leistungen das Bundesverdienstkreuz erhalten. Er wird von einem Team aus Ehrenamtlichen unterstützt, die ihm treu zur Seite stehen (Kasten). Auch das Publikum, die Spender und die Stadt Laichingen halten ihm die Stange. Dadurch ist der Preis für die Konzerte erschwinglich geblieben. Im kommenden Jahr wird er nach vielen Jahren erhöht auf zehn Euro.

Nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf der Schwäbischen Alb anspruchsvolle Konzerte mit hochwertigen Musikern zu bieten, die sich jeder leisten kann: Das war das Ziel von Volker Hausen, viele Jahre lang Musiklehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium und Leiter mehrerer Chöre in Laichingen. Auch junge Talente dürfen im Bürgersaal des Alten Rathauses auftreten. Die Musikschule gehört mit den jährlichen Auftritten ihrer Lehrer und Schüler bis heute unverzichtbar zum Programm.

Als Podium für Talente gedacht

Ursprünglich als Podium für junge Talente gedacht, entwickelte die Konzertreihe eine erstaunliche Eigendynamik und ist über ihr ursprüngliches Ziel längst hinausgewachsen: Die Ankündigungen, Vorbereitungen und Konzertberichte im Schrank von Volker Hausen füllen 25 dicke Leitz-Ordner. Mit 17 Konzerten pro Jahr hat er in den vergangenen 25 Jahren hunderte von hoch qualifizieren Musikern auf die Alb geholt – Solisten und Ensembles, Streicher und Bläser, Kammerorchester und Opernsänger, Jazz- und Blues-Bands.

Angefangen hat alles mit dem frisch renovierten Bürgersaal im Alten Rathaus und dem damals 82 000 Mark teuren Steinway-Flügel, der der Stadt Laichingen gehört und seit 1993 dort steht. Die Finanzierung war ein Kraftakt, hat sich aber in mehrfacher Weise gelohnt. Der Flügel ist heute deutlich mehr wert als damals, war aber auch kulturell eine hervorragende Kapitalanlage: In den ersten drei Jahren der Kammermusikstunde war er bei jedem Konzert im Einsatz. Das edle Instrument war sehr geschätzt bei den Musikern, darunter auch die Weltklasse-Pianistin Urszula Mitrenga, die auf der Alb wohnte. Danach kamen auch andere Instrumente zum Zug, das Repertoire wurde breiter, ebenso das Publikum. Heute sitzen Klassik-Liebhaber neben Jazz-, Pop- und Blues-Fans: Die Kammermusikstunde ist eine gute Gelegenheit für die Zuhörer, ihr Gehör zu schulen und neue Vorlieben zu entdecken.

Bei größeren Konzerten musste man in die Daniel-Schwenkmezger-Halle, in die Alte Aula des Gymnasiums, in die Laichinger Gaststätte Rössle oder in die Westerheimer Konzertkirche St. Stephanus ausweichen. Dennoch ist die Kammermusikstunde ihrem Stil treu geblieben, wie das Jahresprogramm zeigt (Bericht folgt) – mit kleinen, aber feinen Konzerten für ein dankbares und aufmerksames Publikum, das die Kunst der Musiker zu schätzen weiß und diese im Rathaussaal aus nächster Nähe erleben kann.

Mehr als 400 Konzerte

Bei mehr als 400 Konzerten fällt es schwer, die Sternstunden der Kammermusik-Reihe herauszuheben – es sind einfach zu viele. Beispiele für glanzvolle Konzerte mit internationalen Besetzungen sind die Kammersolisten Minsk, das Orchestre de Paris und herausragende Jazz-Bands wie das Roberscheuten-Hiptett mit Sängerin Denise Gordon oder der Auftritt der Swinging Ladies. Bekannte Pianisten stellten sich am Steinway-Flügel im Alten Rathaus höchsten Ansprüchen, darunter der argentinische Pianist Leopoldo Lipstein, der mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Zu den Höhepunkten gehörten auch Dmitri Subow aus St. Petersburg, ein Meister am Cembalo, und das Ölmützer Folklore-Sextett mit seiner virtuosen Volks- und Zigeunermusik. Hochkarätige Sänger brillierten mit Opernarien, das junge Vokal-Ensemble „Mariko Voices“ mit Liedern unserer Zeit.

Auch Musiker aus der Region haben mit ihrem außergewöhnlichen Können einen tiefen Eindruck hinterlassen, darunter die legendäre schwäbische Rockband Grachmusikoff und die Ludwigsburger Brenzband, die Musiker mit Downsyndrom auf die Bühne gebracht hat. Im Gedächtnis geblieben ist auch das Trio Tindaro, das Trio Talisman und das Scheewittchen-Trio. Nicht zu vergessen die vielen Solisten an Flügel und Cembalo, Geige und Gitarre, Klarinette und Saxophon, Laute und Gambe, Domra und Balaleika, Flöte und Akkordeon. Neben bekannten Komponisten wurden auch selten gehörte Werke vorgetragen. Ausgefallene Instrumente sorgten für einen Hörgenuss besonderer Art, darunter Nachbauten historischer Barock-Instrumente, einzigartige Unikate wie die Bass-Querflöte und das Hackbrett.