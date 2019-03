Darum lehnt Laichingen alle drei geplanten Solarparks ab

Emotional wie selten ist es am Montag im Laichinger Gemeinderat zugegangen. Die Stadträte sollten über insgesamt drei Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Stromerzeugung entscheiden – und lehnten alle drei ab. Die mehrheitlich ins Feld geführte Begründung: Damit würden der Landwirtschaft nur noch weitere Flächen entzogen. Die Fraktion der Igel zeigte sich geschockt. Eine der möglichen Betreiberfirmen kritisiert den Laichinger Rat danach scharf: Damit würden zurückliegende Planungen ad absurdum geführt. Denn eine der möglichen Flächen ist bereits im Flächennutzungsplan als Solar-Vorrangfläche ausgewiesen.

++ So kommentiert SZ-Redaktionsleiter Johannes Rauneker die Entscheidung ++

Alexander Wiethüchter versteht die Welt nicht mehr. Seit Jahren sieht die Stadt Laichingen südlich der Landesstraße 230 mehrere Hektar Land für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage vor, so steht es auch im Flächennutzungsplan (auch vom Laichinger Rat abgesegnet). Am Montag präsentierte Wiethüchter den Stadträten, was seine Firma, die WIND Energien GmbH (Kirchheim/Teck), hier vorhat; und fiel damit durch. Allen voran Wilhelm Häberle (BWV), selbst Landwirt, kritisierte das Vorhaben scharf. Unter einem „schonenden Flächenverbrauch“ verstehe er etwas anderes. Da gehörten Solaranlagen auf der freien Fläche nicht dazu. Außerdem müsse die Frage gestellt werden, wie effizient diese Art der Stromerzeugung sei. Häberle verteidigte Strom aus Biogas (wie er in Laichingen schon erzeugt wird); und das tat auch sein Fraktionskollege Alexander Frank. Außerdem hätte Biogas einen weiteren Vorteil: Abwärme.

Zeiten haben sich geändert

Auch Bernhard Schweizer, Sprecher der LAB, wollte sich am Montag nicht mit der Photovoltaik-Freiflächenanlage südlich der L230 anfreunden, welche zwölf Hektar groß und direkt neben dem neuen geplanten Gewerbegebiet angesiedelt werden sollte. Die Zeiten hätten sich geändert, argumentierte Schweizer. Als die Fläche für Solar ins Auge gefasst worden ist, habe es noch keine Debatte um ein neues interkommunales Gewerbegebiet gegeben und um Landwirte, die darunter zu leiden hätten.

Alexander Wiethüchter hingegen findet diesen Sinneswandel „bedenklich“. Einst sei viel Steuergeld für die Planungen ausgegeben worden, nun wolle der Laichinger Rat davon mehrheitlich nichts mehr wissen – das grenze an „Unterschlagung“, so Wiethüchter. Es sei bezeichnend, dass in Zeiten von Demonstrationen für mehr Klimaschutz und Artenvielfalt in Laichingen die konservativen Fraktionen, er nannte die BWV, hier ein solches Zeichen setzen würden. Obwohl diese doch in der Regel für Planungssicherheit einstehen würden.

In der Tat war es nur die Fraktion der Igel, die für das Vorhaben der Firma WIND Energien stimmte (und sich über das Abstimmungsergebnis schockiert zeigte). Bis auf wenige Abweichler votierten alle anderen Fraktion geschlossen gegen die Photovoltaik-Freiflächenanlage. Und noch gegen zwei weitere Vorhaben. Denn auch bei Suppingen wollte eine Firma ein neues Solarfeld errichten und eine dritte, wie erst am Montagabend während der Sitzung bekannt wurde, ein weiteres Feld am Laichinger Ortsausgang Richtung Westerheim.

Um diese Flächen geht es:

Südlich der L230 bei Laichingen: Aufgeständerte Solarmodule zur Stromerzeugung auf zwölf Hektar, keine Versiegelung. Mit dem Eigentümer der Fläche hat die Firma WIND Energien schon Verträge abgeschlossen. Vorher wurde auf der Fläche unter anderem Mais zur Energiegewinnung in einer Biogasanlage angebaut. Die Stadtverwaltung spricht sich für das Vorhaben aus.

Ansichtsplan des geplanten Solarfelds südlich von Laichingen (zwölf Hektar), welches der Laichinger Rat abgelehnt hat. Durchschnitten wird es von der bestehenden Stromtrasse. (Foto: Brucker)

Östlich von Suppingen: Photovoltaik-Freiflächenanlage auf rund neun Hektar. Die Stadt ist dagegen, da dazu der Flächennutzungsplan noch geändert werden müsste, was Kosten nach sich ziehen würde. Die Firma Juwi sicherte aber zu, alle entstehenden Kosten zu übernehmen.

Am Laichinger Ortsausgang Richtung Westerheim. Solar-Freifläche auf 6,5 Hektar.

Strom für alle Haushalte

Bürgermeister Klaus Kaufmann hatte vor allem das erste Projekt der Firma WIND Energien als „interessant“ bezeichnet. Was ihm gefiel: Mit dem auf den rund zwölf Hektar erzeugten Strom könnten quasi alle Laichinger Haushalte mit Strom versorgt werden. Außerdem könnte der Strom von den Firmen des geplanten Gewerbegebiets in direkter Nachbarschaft genutzt werden. Auch die Igel standen voll hinter dem Vorhaben. Laut Günter Schmid könne man damit „zwar nicht die Welt retten“, es sei aber ein Schritt in die richtige Richtung. Deshalb sei auch der Solarpark in Suppingen (es wäre der zweite dort) zu begrüßen.

Das abgelehnte Suppinger Feld hätte sich nahe der B28-Abfahrt befunden. (Foto: Juwi)

Kontra kam vor allem aus der BWV. Laut Wilhelm Häberle seien Solarflächen sinnvoll auf Dächern oder an Fassaden, jedoch nicht auf landwirtschaftlichen Flächen. „Die Landwirtschaft braucht die Flächen“, sagte auch Alexander Frank. Wenn immer mehr Flächen verloren gingen, seien die übrigen irgendwann nicht mehr für die Landwirte zu bezahlen. Sie seien auf Pachtflächen angewiesen. Frank gab auch zu bedenken, dass die Gefahr bestünde, dass irgendwann Lebensmittel gar nicht mehr vor Ort erzeugt werden könnten. Und die dann von weit her heran zu karren, sei auch nicht ökologisch.

Bernhard Schweizer sah angesichts der drei neuen Solarparks das „Gleichgewicht“ in Gefahr. Er argumentierte vor allem mit Blick auf den Bahnhof und den neuen interkommunalen Gewerbepark. Er tue sich schwer damit, hier von den Landwirten die nötigen Flächen einzufordern und ihnen auf der anderen Seite mit solchen Solarparks weitere potenzielle Flächen zu entziehen.

Energiemix nötig

Die Mitglieder der Igel-Fraktion waren die einzigen, die mit dem Klimawandel und Artenschutz argumentierten. Um die Energiewende zu schaffen, sei ein Energiemix nötig. Und zu diesem würde neben Strom aus Wind und Biogas auch Solarstrom gehören; der bestenfalls auf Dächern gewonnen werde, aber eben auch in Solaraprks auf der freien Wiese. Was im Übrigen ein Gewinn für Insekten und die Natur darstelle, da das Grün unter den Solarpanelen wuchern könne. Auch Heu könnte gewonnen werden.

Doch die Argumentation der Befürworter der Anlage(en) fruchtete nicht. Abgelehnt wurde auch die zweite bei Suppingen (der Ortschaftsrat sprach sich allerdings dafür aus), und so auch das dritte Vorhaben, der kleinere Solarpark am Ortsausgang Richtung Westerheim.