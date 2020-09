Der Vorsitzende des Jugendbeirates, Eleasar Erz, sprach die bevorstehende Bürgermeisterwahl auch in der Sitzung des Gremiums an. Wichtig, so die Jugendlichen, ist Ihnen, dass der Jugendbeirat künftig erhalten bleibt. Als weitere ergänzende Themen würden sich die Jugendlichen wünschen, dass die Spielgeräte am Markt aufgestockt werden. Gerade für Jüngere müssten mehr Angebote entstehen. Dafür eigne sich diese Fläche.

Zudem wurden die Fahrradschutzstreifen entlang der Olga- und Westerheimer Straße in Laichingen angesprochen. Schön wäre es, so das Gremium, wenn diese Schutzstreifen für die Hirschstraße weitergeführt werden.

In der Sitzung wurde seitens der Mitglieder des Jugendbeirates auch beschlossen, die Plattform Instagram stärker zu nutzen und zu pflegen, um auf sich aufmerksam zu machen. Diese könnte ebenfalls genutzt werden, um die Bürgermeisterwahl entsprechend zu thematisieren. Die Jugendlichen schlugen beispielsweise ein Quiz rund um die Wahl vor.