Darum hat Siegfried Häberle einen Fonds gegründet

Den Laichinger Häberle-Fonds gibt es seit 20 Jahren. In dieser Zeit hat das Spender-Ehepaar Professor Dr. Siegfried und Ruth Häberle rund 260.000 Euro gegeben. Anfangs war der Fonds vor allem für Schülerinnen und Schüler gedacht, die sich schwertun, dem schulischen und gesellschaftlichen Standard finanziell gerecht zu werden, später kamen auch die örtlichen Schulen und Kindergärten aber auch die Musikschule und die Stadtbücherei in den Genuss, diese privat bereitgestellten finanziellen Mittel in Anspruch nehmen zu können. Zu den Förderschwerpunkten zählt insbesondere die soziale Förderung, die dem Spender-Ehepaar sehr am Herzen liegt. Auch Projekte und Veranstaltungen werden mit Hilfe des Fonds ermöglicht. Im Interview erklärt Siegfried Häberle seine Motive zur Gründung des Fonds.

Herr Häberle, was hat Sie bewogen, den nach Ihnen benannten Fonds zu gründen?

Das maßgebliche Motiv zur Gründung des Häberle-Fonds waren meine Kindheits- und Jugenderfahrungen mit bitterer Armut. Meine Großväter sind Opfer des 1. Weltkriegs geworden, mein Vater und mein Onkel Opfer des 2. Weltkriegs. Wenn über zwei Generationen der jeweils männliche Teil der Familie im Krieg bleibt, dann folgt auf gut situierte Verhältnisse meist ein sozialer Abstieg. Hinzu kam, dass sich meine Mutter, die vor dem Krieg Direktrice in einem Textilbetrieb war, nach dem Krieg als Alleinerziehende mit schlecht bezahlter Heimarbeit durchschlagen musste.

Wo haben Sie in Ihrer Kindheit gelebt?

Weil meine Tante mit ihren Kindern im Krieg ausgebombt wurde und nach Laichingen gekommen ist, sind meine Mutter und ich zu meiner Großmutter in ein baufälliges ehemaliges Bauernhaus gezogen. Zusammen mit meiner 80-jährigen Großmutter haben wir in einem modrigen Wohn- und Schlafraum gehaust. Die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal, die Toilette bestand lediglich aus einem Loch im Boden des ehemaligen Kuhstalls.

Hat Sie Ihre Armut geprägt?

Als Kind hat mich meine Armut nicht sehr berührt. Bewusst wurde mir meine Armut erst während meiner Schulzeit im Progymnasium. Ich will dies mit zwei Erlebnissen verdeutlichen. Ich hatte zum Geburtstag mehrere Schulkameraden eingeladen. Ein Kamerad ist gekommen, hat unsere Wohnung gesehen und ist mit den Worten „hier bleibe ich nicht“ umgekehrt. Das zweite Erlebnis war gravierender: Die Schulleitung des Progymnasiums hatte einen Schüleraustausch mit einem Gymnasium in Frankreich organisiert, an dem ich wegen unserem niedrigen sozialen Status und wegen unserer Wohnverhältnisse nicht teilnehmen durfte.

Welche Erkenntnisse haben Sie aus dieser Situation gezogen?

Mir ist bereits in jungen Jahren bewusst geworden, dass ich nur dann eine Chance habe, meiner Armut zu entfliehen, wenn ich mit großem Fleiß und eherner Disziplin meine Begabung umsetze. Gelernt habe ich auch, nicht zu jammern oder gar zu resignieren, sondern stets mit zielstrebigem Optimismus zu versuchen, auch aus den widrigsten Situationen das Beste zu machen. Außerdem habe ich bereits in jungen Jahren ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen für Menschen entwickelt, die in Armut leben, verbunden mit der von Idealismus getragenen Idee, Gutes zu tun, sofern dies eines Tages meine finanzielle Situation ermöglicht.

Ist bereits damals Ihr Entschluss zur Gründung des Fonds gereift?

Nein. Ich muss bekennen, dass ich mich viele Jahre vor allem um meine berufliche und wissenschaftliche Karriere gekümmert habe. Meine Idee, Gutes für benachteiligte Menschen zu tun, habe ich zwar mit Spenden an diverse gemeinnützige und kirchliche Organisationen umgesetzt, nicht aber mit einem eigenständigen Fonds.

Wann also haben Sie sich dazu entschlossen?

Vor 20 Jahren habe ich mich entschlossen, meine Spenden künftig auf meine Heimatstadt zu konzentrieren, getragen von der Dankbarkeit für ein Stipendium, das mir die Stadt Laichingen zum Besuch des Progymnasiums gewährt hatte.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Fonds?

Im Mittelpunkt stand anfänglich die Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel, dass sich damit die häufig mit der Armut verbundenen Diskriminierungen wenigstens etwas lindern mögen. Im Lauf der Zeit sind weitere wichtige Schwerpunkte hinzu gekommen, denen gemeinsam ist, dass aus dem Fonds das herausragende Engagement von Schülerinnen und Schülern für die schulische Gemeinschaft und für die örtliche Bevölkerung gefördert und ausgezeichnet wird.

Und wie ist er strukturiert?

Der Fonds ist keine Stiftung im herkömmlichen Sinn, das bedeutet: Die von meiner Frau und mir jährlich geleisteten Spenden in den Fonds werden voll an die Geförderten ausgezahlt. Der Fonds wird von Bürgermeister Klaus Kaufmann verwaltet. Ganz unbürokratisch können sich Lehrer und Eltern an das Bürgermeisteramt mit ihren Förderungswünschen wenden. Eine Entscheidung wird in kurzer Zeit getroffen.

Wird das 20-jährige Bestehen gefeiert?

Ich habe den Bürgermeister und den Gemeinderat bereits bei den Aufstockungen des Fonds gebeten, von Ehrungen meiner Person abzusehen. Meine Frau und ich wollen bescheiden im Hintergrund bleiben. Im Vordergrund sollen die aus dem Häberle-Fonds geförderten Personen und Projekte stehen. Allerdings ist das 20-jährige Jubiläum des Fonds für uns ein willkommener Anlass, dem früheren Bürgermeister Friedhelm Werner und dem jetzigen Bürgermeister Klaus Kaufmann sowie Frau Kirstin Frattigiani sehr herzlich für die qualifizierte Verwaltung des Häberle-Fonds zu danken.

Zur Person

Siegfried Georg Häberle wurde in Laichingen geboren, wo er auch aufgewachsen ist.

Nach der Grundschule hat er das Progymnasium Laichingen besucht, das er mit der „Mittleren Reife“ abgeschlossen hat. Er verfügt über eine mehrjährige Bankpraxis. Das Abitur holte er neben der Berufstätigkeit nach.

Das Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Tübingen schloss er mit dem besten Diplom-Examen des Semesters ab. Anschließend promovierte er zum Dr. rer. pol. (rerum politicarum).

Als Fachleiter und Dozent hat Häberle an der Berufsakademie Baden-Württemberg (heute Duale Hochschule) in Villingen-Schwenningen zwei Fachrichtungen aufgebaut, bevor er als Professor an die renommierte, international ausgerichtete Hochschule Reutlingen berufen wurde.

Über ein Jahrzehnt hat Prof. Dr. Siegfried G. Häberle Lehraufträge an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen, an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg sowie an der Export-Akademie Baden-Württemberg wahrgenommen.

Er hat Bücher zu den internationalen Zahlungs-, Sicherungs- und Finanzierungsinstrumenten im Außenhandel geschrieben. Er ist Herausgeber und Mitautor mehrerer Werke unter anderem zum Kaufrecht im Außenhandel, zu den Dokumenten-Akkreditiven sowie zur Betriebswirtschaftslehre unter Einbeziehung von in- und ausländischen Wissenschaftlern. Außerdem hat er eine große Anzahl Beiträge in Kompendien, Handbüchern, Lexika und Fachzeitschriften geschrieben, Vorträge vor hochrangigen ausländischen Wirtschaftsdelegationen gehalten sowie Gastvorlesungen im Ausland.

Der Dekan der Fakultät ESB an der Hochschule Reutlingen würdigt Häberles Leistungen mit den Worten: „Sein wissenschaftlicher Ruf reicht weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.“