Dank einer Laichingerin können Kinder in Togo die Schule besuchen

Manchmal seien es die kleinen Hilfsaktionen, die Hoffnung schenken und Chancen ermöglichen können. Davon ist die Laichingerin Silvia Stumpp überzeugt. Zum dritten Mal ist sie dieses Jahr ins westafrikanische Togo gereist und machte sich ein Bild von der Lage der Menschen vor Ort. Demnächst kann man sie auf dem Wochenmarkt treffen.

Viele beeindruckende Persönlichkeiten habe sie bei Aufenthalten in Togo kennen und schätzen gelernt, teilt sie mit – „einfache Menschen, die selbst in ihrem Land und für ihre Mitmenschen etwas bewirken wollen“. So wie Krankenpfleger Komi, der neben seiner Arbeit im Krankenhaus von Kpalimé in seinem Dorf Tové ein Spital für den ärmsten Teil der Bevölkerung eingerichtet hat. Oder Kunsthandwerker Kékéli, der die Jugendarbeit im Kpalimés Stadtteil Kpegolonou vorantreibt und gemeinsam mit seiner Mutter Marie ein Ferienbetreuungsprogramm für Kinder anbietet.

Bei Silvia Stumpp habe sich die Idee verfestigt, ihren Einsatz für die Menschen in Afrika auszubauen und einen eigenen Verein zu gründen – den Verein „Charité Togo“. Es seien „aufregende Monate voller Arbeit“ gefolgt, bis im Juni die Gründungsversammlung abgehalten werden konnte. Nun gehe das Jahr dem Ende zu und die ersten Projekte in Togo hätten realisiert werden können.

Die Schwerpunkte der ehrenamtlichen Tätigkeit des Vereins lägen in den Bereichen Bildung, Wasser und Gesundheit. Dabei lag der Fokus in diesem Jahr auf der Krankenstation St. Augustin von Krankenpfleger Komi. Die Ausstattung mit medizinischem Gerät und Medikamenten wurde ermöglicht, neue Krankenbetten angeschafft. Zudem konnte Unfallchirurg Jules für Behandlungen gewonnen werden. Das Angebot zur medizinischen Grund- und Notfallversorgung werde von der Bevölkerung dankbar angenommen. Monatlich würden durchschnittlich 42 Patienten in St. Augustin medizinisch betreut, insbesondere Kinder und Jugendliche.

Im Bereich Bildung hat der Verein in der Region Agou ein Hausaufgabenzentrum mit Solaranlage eingerichtet. Sozial benachteiligte Kinder werden Unterrichtsmaterialien und der Einrichtung eines Fonds für Stipendien für den Schulbesuch unterstützt. In Zusammenarbeit mit örtlichen Sportvereinen wurden in Kpegolonou zwei Müllprojekte durchgeführt, nach dem Vorbild der „Landschaftsputzede“ in Deutschland. 2019 will der Verein einen Tiefbrunnen bohren zur Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser. Des Weiteren soll in der Krankenstation die medizinische Grund- und Notfallversorgung ausgebaut werden. Im Bereich Bildung plant der Verein die Fortsetzung des Förderprogramms für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.