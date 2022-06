Dampflok-Romantik mit dem „Albbähnle“

Ein lauter Pfiff – und die Türen schließen nicht automatisch. Der Zugbegleiter – hier nennt er sich Schaffner – geht von Wagon zu Wagon und schließt alle Türen von Hand. Wieder ein Zischen der Dampflokomotive, ein durchdringender Pfiff, und das historische „Albbähnle“ setzt sich in Bewegung. Es ist gut besetzt an diesem Himmelfahrtstag. Auf dem kleinen Bahnhof Oppingen sind Biertische aufgestellt, und viele Zuschauer winken fröhlich. Auch an der gesamten Strecke stehen immer wieder Fans mit großen Fotoapparaten, Liebhaber der historischen Eisenbahn, die nur an ausgewählten Terminen die Strecke zwischen Oppingen und Amstetten befährt.

Am Oppinger Bahnhof nutzen einige Fahrgäste die Gelegenheit, um Fotos zu schießen. (Foto: Reulen-Surek)

Hier gibt es nur „echte“ Fahrkarten, und die werden von Hand geknipst. Das Loch in der Karte ist Beweis, dass kontrolliert wurde. Die Schmalspurstrecke zwischen Amstetten und Oppingen ist eine der landschaftlich reizvollsten Zugstrecken in der Umgebung. Bergab fährt das Zügle an manchen sehr steilen Teilen fast im Schritttempo, stößt dabei gewaltige Dampfwolken aus, begleitet von lautem Pfeifen, um Druck aus dem Kessel zu nehmen. Die Fahrgäste sind an diesem Tag bunt gemischt. Familien mit Kindern fahren ebenso mit wie Eisenbahnspezialisten. Aber auch ältere Ehepaare, welche die Erinnerung an die Jugendzeit genießen, als dieses Bähnle noch zwischen Amstetten und Laichingen verkehrte und so den Anschluss an die große, weite Welt bot.

In Amstetten steigt zunächst ein Mitarbeiter aus, der mit einer Fahne den Autofahrern das Signal zum Anhalten gibt, damit die Eisenbahn gefahrlos die Kreuzung mit der Straße passieren kann. Am Bahnhof angekommen, vertreten sich die meisten die Füße und beobachten fasziniert, wie die Lokomotive umrangiert. Dabei werden die Weichen von Hand umgestellt. Mit einer großen Pumpe wird Wasser in den Dampfkessel nachgefüllt.

An der Steigung schnauft die Lokomotive

Der halbstündige Aufenthalt für diejenigen, die gleich wieder zurückfahren wollen, gestaltet sich kurzweilig. Neben einem alten Triebwagen, der nach Abschaffung der Dampflok eingesetzt wurde, ist auch ein Rollbock zu besichtigen. Diese Rollböcke, von denen auch einer am Bahnhof Oppingen aufgestellt wurde, konnten Güterwagen, die auf der „normalen“ Eisenbahnstrecke nach Amstetten kamen, huckepack aufnehmen. Die aufgebockten Güterwagen konnten auf diese Weise auf den Schmalpurschienen bis Laichingen gefahren werden.

Insgesamt bietet sich an diesem Tag ein fröhliches Bild. Kinder laufen mit ihren Eltern oder Großeltern beim Rangieren hinter der Lok her, teils in respektvoller Entfernung im Gleisbett. Und sie staunen über die Wasserpumpe ebenso wie über das laute Zischen der Lokomotive.

Die Rückfahrt ist teilweise noch langsamer als die Hinfahrt. An manchen Stellen der Steigung hat die alte Lokomotive ganz schön zu schnaufen. Als sie aber die Albhochfläche erreicht hat, wird das Schnaufgeräusch immer schneller und das Zügle nimmt deutlich an Fahrt auf bis kurz vor Oppingen.

Tolle Leistung der Eisenbahnfreunde

Im alten Bahnhof Oppingen, den die Ulmer Eisenbahnfreunde ebenso sorgfältig hergerichtet und renoviert haben wie sie die Lok restaurierten, kann man an diesem Tag Weißwürste und Kuchen sowie passende Getränke kaufen. Wem es draußen zu kalt ist, der kann in der kleinen Stube, dem früheren Warteraum, bequem sitzen.

Bevor der Zug wieder nach Amstetten fährt, muss auch hier die Lokomotive umgesetzt werden. Danach werden Kohlen nachgefüllt. Heizer, Lokführer und der junge „Heizer-Azubi“ haben ordentlich zu tun, um Eimer für Eimer mit Kohlen in den Behälter zu kippen. Und schon geht es wieder auf die wunderschöne Strecke nach Amstetten.

Es ist beachtlich, was die Ulmer Eisenbahnfreunde hier leisten. So wurden neben der Dampflok auch eine Diesellok sowie mehrere Eisenbahnwagons erworben und aufwändig optisch und vor allem technisch restauriert. Zurzeit steht noch die technische Restaurierung der Dampflokomotive an, welche früher diese Strecke fuhr und nach ihrer feierlichen Abschiedsfahrt 1961 mehrere Jahre an der Laichinger Tiefenhöhle stand und dort ziemlich beschädigt wurde. All dies stemmt der Verein mit Spenden. Außerdem engagieren sich hier geprüfte Lokführer, welche die Berechtigung haben, den Zug zu fahren. Ohne sie wären die Fahrten mit der alten Bahn, welche einen wirklich zur Ruhe kommen lassen, nicht möglich.

Die nächsten Fahrten des „Albbähnle“ sind am Sonntag, 12. Juni. Abfahrt in Amstetten ist jeweils um 10, 12, 14 und 16 Uhr, in Oppingen entsprechend um 11.10, 13.10, 15.10 und 17.10 Uhr. Weitere Infos unter albbaehnle.de.