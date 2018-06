Damen verlieren gegen HSG Illertal

Die Damenmannschaft der Handballabteilung im TSV Laichingen hat die HSG Illertal in Laichingen zu Gast gehabt. Die Mannschaft war in der vergangenen Saison abgestiegen. Die Gastgeber aus Laichingen mussten sich am Ende geschlagen geben.

Die Laichinger Handballerinnen hatten also einiges zu erwarten. Doch die Gastgeber waren hochmotiviert und boten dem Gast Paroli. Die Abwehr stand sicher und jeder half seinem Mitspieler. Im Angriff spielte man die einstudierten Spielzüge konsequent zu Ende und man kam zu sehr guten Torchancen. Das einzige was störte, war die mangelnde Chancenverwertung. Nach 20 Minuten stand es 7:12 für die Gäste. Die Abwehrarbeit funktioniert weiterhin hervorragend. Für die Gäste gab es so gut wie kein Durchkommen. Allerdings hatte man im Angriff weiterhin das Problem der Chancenverwertung. Mit 7:13 ging man dann in die Pause.

Im zweiten Durchgang spielte man in der Abwehr weiterhin sehr gut. Bis zur 40. Minute konnte man auch mithalten. Dann schwanden die Kräfte, im Angriff gab es dann zu viele technische Fehler, die der Gast zu schnellen Angriffen nutzte. Aber die Mannschaft gab nicht auf. Wenn der Gast mal keinen Tempogegenstoß laufen konnte, hatte er Probleme durch die dicht gestaffelte Abwehr zu kommen. Im Angriff gab es weiterhin das Problem mit der Chancenverwertung. So fiel die Niederlage mit 14:30 Toren etwas zu hoch aus. Aber auf dieses Spiel und dieser Einstellung kann man aufbauen.

Es spielten für den TSV Laichingen: Theodulidis (Tor), Ruml (1), Sempfle, Lang (1), Lehner (5), Lena Mangold, Hilsenbeck (2), Rey (3), Striebel (1), Anne Mangold, Loritz (1).