„Damals habe ich zum ersten Mal Grün gewählt“

Wer Volker Hausen antreffen will, braucht manchmal mehrere Versuche. Der pensionierte Musiklehrer hat so viele Interessen und viele Projekte, die ihn heute noch ausfüllen. Befragt zu den Erinnerungen an 1968, winkt er zunächst ab, denn er sei damals ja noch nicht politisch aktiv gewesen. Doch dann erzählt er doch aus seinem Leben.

Bereits als junger Lehrer arbeitete Volker Hausen seit 1968 an der Grund- und Hauptschule in Güglingen bei Brackenheim. Die Studentenbewegung registrierte er als Beobachter mit Sympathie. Man habe schon gespürt, dass sich etwas ändere und dass dies gerechtfertigt sei.

So zum Beispiel der Schahbesuch 1967 in Deutschland. Zum ersten Mal hätten viele Menschen, so wie er selber, erfahren, dass da im Iran etwas nicht in Ordnung sei. Die Presse berichtete über den Iran zu diesem Zeitpunkt vor allem über das iranische Kaiserpaar. Erst durch die Protestaktionen und die Erschießung Benno Ohnesorgs sei klar geworden, dass Persien ein Unrechtsstaat war.

Außerdem fanden in den 1960er- Jahren die Auschwitzprozesse in Frankfurt/Main statt. Er selber, so Volker Hausen, wurde bereits 1961, als er mit der Evangelischen Studentengemeinde die DDR besuchte, gefragt nach den rechtsnationalen Umtrieben in der BRD. Damals habe er das für DDR-Propaganda gehalten. Doch die Prozesse und der Fall Globke hätten ihn eines anderen belehrt. „Der braune Sumpf war immer noch vorhanden in der Gesellschaft“; meint Hausen. Geprägt war Hausen auch schon durch seinen Vater, der kein Nazi-Anhänger war. Er erinnert sich bis heute, dass er damals den unter Jugendlichen üblichen Jargon, man hätte etwas „bis zur Vergasung gemacht“ immer wieder benutzte. Empört verbot ihm sein Vater kategorisch diesen Ausdruck und klärte ihn über dessen Bedeutung im Zusammenhang mit Auschwitz auf. Seither habe er diese Redewendung nie wieder benutzt.

1971 hat er die Stelle an der Güglinger Schule aufgegeben und ein Studium an der Musikhochschule Heidelberg begonnen. Er sei schon deutlich mehr politisch interessiert gewesen und habe mehr Gespür entwickelt. So habe er gefühlt, dass das mit der Atomkraft nicht in Ordnung sei, habe deshalb mit der Anti-Atomkraft-Bewegung sympathisiert. 1980 zogen die Grünen das erste Mal in den Landtag von Baden-Württemberg ein. „Damals habe ich zum ersten Mal Grün gewählt und seither nie mehr etwas anderes“, sagt Hausen. Seit einigen Wochen ist er auch Mitglied der Grünen.

Friedensbewegung in Laichingen

Um 1980 fand die Friedensbewegung ihren Weg auch nach Laichingen. Im „Friedenskreis“, einem lockeren Zusammenschluss, war Volker Hausen von Anfang an aktiv dabei. In vielen Aktionen warnte der Friedenskreis vor den Gefahren des atomaren Wettrüstens. Seither „ging bei mir eine stetig sich verstärkende Sensibilisierung für die Dinge vonstatten, an denen die Welt krankt“, sagt der pensionierte Lehrer. Nie habe er mit seiner Meinung in der Öffentlichkeit zurückgehalten und habe auch in vielen Leserbriefen – wie auch heute noch - seine Meinung geäußert.

Diese Art der Freiheit gehe sicher auf die 68er-Bewegung zurück. Geschadet hat es ihm wohl nicht, denn Hausen wurde auch in den Gemeinderat gewählt, dem er 20 Jahre lang angehörte. Rückblickend meint er: „Ich bereue nichts. Natürlich könnte man das eine oder andere besser machen, aber insgesamt passt es.“