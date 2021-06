CVJM organisiert Jungschar-Action-Tage im Haufental

Auch in diesem Jahr musste coronabedingt das traditionelle Jungschar-Zeltlager des CVJM Laichingen im Haufental ausfallen. Veranstaltungen mit Übernachtungen sind aufgrund des Infektionsschutzgesetzes bis auf weiteres nicht gestattet, so der Christliche Verein Junger Menschen.

„Der lange Lockdown macht vielen Kindern aber immer mehr zu schaffen, daher hat sich ein Team des CVJMs um Jugendreferent Chris Trieb zum Ziel gesetzt, auf jeden Fall eine Aktion für die Kinder in den Pfingstferien unter geltenden Bedingungen möglich zu machen“, heißt es.

Hygienekonzept ausgearbeitet

So wurden in recht kurzer Zeit gemeinsam mit den Jungschar-Mitarbeitenden die Jungschar-Action-Tage (3. bis 5. Juni) im Haufental entwickelt: jeweils von 14.30 bis 19.30 Jungschar-Action für insgesamt 45 Kinder der dritten bis achten Schulklasse in drei Untergruppen mit einem entsprechenden Hygienekonzept. Da die Inzidenz in den vergangenen Wochen stark gefallen sei, konnte die Idee genau wie geplant umgesetzt werden: Im großen Zelt erlebten die Kinder laut Mitteilung spannende Geschichten, Jungschar-Lieder und Spiele. Auf dem Zeltplatz und im nahe gelegenen Wald fanden actionreiche Geländespiele und Hobbygruppen-Programme statt.

Bei den Jungschar-Action-Tagen in Laichingen. (Foto: PR)

Übernachten durften die Kinder im Garten mit eigenem Zelt mit Geschwistern oder einem Freund oder Freundin. Das Zeltlager-Frühstück gab es von einem motivierten Küchenteam jeden Morgen an die Haustür geliefert.

Die Eltern haben sich laut CVJM dankbar gezeigt, dass es ein Freizeitangebot für Kinder gibt, das nicht zu Hause stattfindet und bei dem Begegnung möglich ist. In der Woche nach den Pfingstferien können auch die Jungschargruppen im Haufental wieder starten. Nähere Informationen zu den Gruppen sind beispielsweise unter www.cvjm-laichingen.de zu finden.