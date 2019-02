CVJM Laichingen bereitet sich auf 100-jähriges Jubiläum vor

Die Mitgliederversammlung des CVJM Laichingen stand laut Mitteilung ganz im Zeichen von Jubiläen: Fünf Mitglieder wurden geehrt, Jugendreferent Chris Trieb ist seit zehn Jahren dabei, außerdem existiert die internationale CVJM-Bewegung seit 175 Jahren und in einem Jahr feiert der Laichinger CVJM selbst groß: sein 100-jähriges Bestehen.

Am 9. Februar 2020 ist es soweit: Der CVJM Laichingen wird 100 Jahre alt. Begrüßt wurden die Gäste der Mitgliederversammlung Mitte Februar von Martin Zeifang, dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden des CVJM Laichingen. Zuvor waren die Teilnehmer, 76 Mitglieder des Vereins, von vier Mitgliedern der Jugendgottesdienstband musikalisch eingestimmt worden.

In seinem Bericht ging der Vorsitzende Andy Weeger auf die kommenden zwölf Monate ein. „Mit Stolz“ verkündete er, dass das FSJ-Programm beim CVJM in Laichingen mit einem neuen jungen Menschen im September weitergehen könne. Die erste FSJlerin Maja Lehle aus Neu-Ulm sei seit fünf Monaten eine tatkräftige Gestalterin im CVJM. Im unterhaltsamen Bühnenplausch mit Jugendreferent Chris Trieb zeigte sie sich begeistert. „Die Lebendigkeit im Primetime-Gottesdienst hat mich zuerst total überfordert, doch die Vielfalt des Angebots, die intensive Beziehungsarbeit und die Möglichkeit mit einem eigenen Projekt mich einzubringen, das finde ich großartig. Ich freue mich besonders auf die Teeniefreizeit im Sommer.“

Ausdrücklich warb Andy Weeger nochmals für die Plattform #brotzeit. Er erklärte: „Diese Zeit ist für Jung und Alt gedacht. Bei einem Vesper reden wir in offener und lockerer Form über die Bibel und entwickeln gemeinsame Gedanken. Das schafft Raum für Begegnung und Beziehung.“

Mit Blick auf die Jahre 2019 und 2020 erinnerte der Vorsitzende dann an die Ursprünge der CVJM-Bewegung („Christlicher Verein Junger Menschen“ – die weltweit größte Jugendorganisation). Im Jahr 1844 gründete der Engländer George Williams den ersten CVJM in London. Er sah es als notwendig an, da viele Menschen Jesus Christus nicht kennen würden. Daraufhin wurden in elf Jahren 400 CVJMs in ganz Europa gegründet. Weeger appellierte an die anwesenden Mitglieder zur Mithilfe: „Mit der ersten CVJM-Weltkonferenz 1855 in Paris haben sich Menschen gesammelt, sind gesendet worden und haben gewirkt. Was könnte bis zum 100-jährigen Jubiläum des CVJM Laichingens passieren? Wie können wir uns im CVJM nochmals sammeln, uns von Gott senden lassen und in unserer Stadt wirken?“

An einer Stellwand wurden mit den anwesenden Mitgliedern dann Ideen für das Jubiläumsjahr gesammelt. Viele Mitglieder notierten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. Der Vorstand bat in der Mitgliederversammlung um weitere Unterstützer und darum, sich mit Ideen oder der Bereitschaft zur Mitarbeit in den nächsten Monaten zu melden. „Wir möchten auf uns aufmerksam machen und zeigen, was uns antreibt. Wir möchten mit Aktionen nach innen und nach außen leuchten. Tragt diese Planungen mit in eurem Gebet“, betonte Weeger abschließend.

In Anlehnung an das Gleichnis des Verlorenen Schafes und an das Jubiläum wurde das Motto „Leaving the 99“ entwickelt und ein Logo entworfen, das den Mitgliedern gezeigt wurde.

Jugendreferent Chris Trieb beschäftigte sich in seiner Andacht mit der Frage „Geistliches Wachstum – Wie funktioniert das?“. Mühsame Bibelpassagen lese er immer mit den Fragestellungen: „Wo knüpfen die Aussagen in meinen Leben und im Leben der Jugendlichen an?“ Mit der gestarteten Aktion „Explore the bible – In 66 Wochen durch die Bibel“ habe er das vergangene Jahr sehr viel gelesen und dadurch immer mehr Gottes Größe entdeckt.

Im Kassenbericht zeigte sich Kassier Walter Wopfner erfreut darüber, dass die Personalkosten des Jugendreferenten und alle laufenden Ausgaben durch Spenden, Zuweisungen und sonstige Einnahmen gedeckt werden konnten. Vorstand, Ausschuss und Kassier wurden von den Mitgliedern ohne Gegenstimme entlastet. Kassenprüfer Manfred Schmoll brachte die vorzüglich geführten Finanzen mit einer getragenen „Smiley-Gesicht-Krawatte“ zum Ausdruck.