CVJM auf mehr Mitarbeiter angewiesen

91 Mitglieder hat Martin Zeifang, erster stellvertretender Vorsitzender des CVJM Laichingen, unlängst bei der Mitgliederversammlung im evangelischen Gemeindehaus begrüßt. Unter ihnen waren auch sechs neue Mitglieder. Musikalisch wurde der Abend vom Posaunenchor Laichingen gestaltet.

In seiner Andacht (zu 1. Mose 12) ging Chris Trieb, nunmehr im neunten Jahr Jugendreferent beim CVJM Laichingen, auf „den großen Segen Gottes“ ein, welcher Abraham als Stammvater Israels zugesprochen wurde. Für Trieb bedeutet Segnen, dass Gott „Menschen einen Wert gibt“. Es sei wichtig, dass der CVM ein Ort ist, „wo Menschen willkommen sind und ihnen etwas Gutes geschenkt wird“. In seinem Bericht veranschaulichte Trieb den anwesenden Mitgliedern in kreativer Form, welchen Weg ein Mensch im CVJM ab der ersten Klasse gehen könnte. Die Vielfalt und die unterschiedlichsten Angebote zeigen das große Engagement vieler ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein. Die wöchentlichen Angebote von Kinderbibelkreis über Jungscharen, Teenkreis, Sportgruppen und Posaunenchor sind „das Fundament der nachhaltigen Beziehungsarbeit im CVJM“, heißt es in der Mitteilung. Viele feste jährliche Veranstaltungen und die prägende Begleitung von Jugendlichen während der Konfirmandenzeit ließen „den leidenschaftlichen Einsatz vieler junger Mitarbeiter erkennen“. Das Haufental-Zeltlager mit 120 Teilnehmern und Mitarbeitern, ein Schwarm von Orangenverkäufer in ganz Laichingen, eine schnell ausgebuchte Teeniefreizeit und eine volle Albanskirche beim Jugendgottesdienst waren die Höhepunkte im vergangenen Jahr.

Chris Trieb, seit Dezember 2017 auch berufener Diakon, merkte aber auch die künftigen Herausforderungen an: „Es ist schwierig für unsere wöchentlichen Gruppen, Mitarbeiter zu finden. Die Vielfalt der Angebote in Schulen und anderen Vereinen steht in Konkurrenz zu unseren Gruppen.“ Für das entgegengebrachte Vertrauen der Mitglieder, Mitarbeiter und Spender bedankte er sich und betonte, dass er noch weitere Jahre in die Jugendarbeit des CVJM investieren möchte.

66 Bücher in 66 Wochen

Andy Weeger, der Vorsitzende des Vereins, stellte im Bericht des Vorstands das Gleichnis aus Matthäus 25 mit den anvertrauten Talenten in den Mittelpunkt. „Talente sind nicht unsere Fähigkeiten oder Begabungen, sondern die Erkenntnis der Wahrheit. Wir dürfen erkennen, dass wir ein geliebtes Kind Gottes sind und sollen dieses Talent in Laichingen und im CVJM vermehren“, betonte Andy Weeger in seiner Auslegung.

Für den Vorsitzenden des CVJMs soll in diesem Jahr der Fokus auf den Werten „Geistliches Wachstum“ und „Leidenschaftlicher Einsatz“ liegen. In 66 Wochen sollen 66 Bücher der Bibel gelesen werden. Begleitend soll in der Goethestraße 17 regelmäßig – unter dem Namen „#brotzeit“ – die Möglichkeit zum persönlichen Austausch über das Gelesene gegeben werden. Weeger hofft, dass eine von der Mitgliederversammlung beschlossene FSJ-Stelle dieses Jahr mit einem jungen Menschen besetzt werden kann.

Im Kassenbericht zeigte sich Kassier Walter Wopfner erfreut darüber, dass die Personalkosten des Jugendreferenten und alle laufenden Ausgaben durch Spenden, Zuweisungen und sonstige Einnahmen gedeckt werden konnten. Vorstand, Ausschuss und Kassier wurden ohne Gegenstimme entlastet.

Die anwesenden Mitglieder wählten Simone Schwenkschuster, Sebastian Schmid, Manuel Kohn, Yvonne Ruopp, Franziska Mangold und Larissa Gürtler für weitere zwei Jahre in den Ausschuss des CVJM Laichingen.