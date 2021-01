In den vergangenen Tagen erhielt das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis weitere Meldungen im Zusammenhang mit den Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen.

Im Pflegeheim Haus Katrin in Ehingen sind drei weitere Bewohner an oder mit Corona verstorben. Damit erhöht sich laut Mitteilung die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit diesem Ausbruch auf fünf.

Im Pflegeheim St. Maria in Regglisweiler sind weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet worden: Zwei zusätzliche Bewohner sowie nun auch sechs Mitarbeitende sind an Corona erkrankt.

Im Seniorenzentrum in Laichingen wurde eine Person aus dem Personal positiv auf das Virus getestet.

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis ist laut Mitteilung in engem Kontakt mit den Seniorenzentren beziehungsweise Pflegeheimen, damit die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen konsequent angewandt werden.

Impfdosen für Personen in Pflegeheimen

Vor dem Hintergrund der Ausbrüche in Pflegeheimen sei es wichtig, die Bewohner so rasch wie möglich zu impfen. Entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) und der Impfverordnung des Bundes nutzt das Kreisimpfzentrum in Ehingen, das am Freitag seinen Betrieb aufnimmt, den Großteil der ersten Impfdosen deshalb für die Impfungen vulnerabler Personen in Pflegeheimen.