Corona verschärft Lage bei Laichinger Hilfsprojekt in Rumänien

Als Folge der Pandemie hat es auch in Rumänien Beschränkungen gegeben, welche den Alltag in den von der Rumänienhilfe Kinderglück aus Laichingen unterstützten Einrichtungen stark beeinträchtigen.

Schulen und Kindergärten sind seit nahezu einem Jahr geschlossen. Dies bedeutet, dass die 21 Kinder des Kinderheims Lacramioara in Carei das Heimgelände nicht verlassen dürfen. Für die bewegungsfreudigen Kinder schwer zu ertragen. Eine zusätzliche finanzielle Last ergibt sich daraus, dass nun auch das Mittagessen, das die Kinder normalerweise in der Schule oder im Kindergarten bekommen, vom Heim gestellt werden muss, und zudem mehr Betreuungskräfte eingestellt werden mussten.

Auch der Kindergarten in Curtuiseni ist geschlossen und die Eltern müssen die Kinder irgendwie zu Hause betreuen und beschäftigen. Das Altenheim Sankt Elisabeth in Petrifeld war über Monate isoliert und die Bewohner konnten nicht besucht werden und manche sind als Folge der Pandemie ohne Begleitung durch die Familie und in Einsamkeit gestorben. Eine schlimme Nachricht war auch, dass die Gründerin und Leiterin des Kinderheims, Katalin Orosz, im Dezember an Covid-19 erkrankt ist und für einen Monat im Krankenhaus bleiben musste. Mittlerweile befindet sie sich wieder auf dem Weg der Besserung. Wir hoffen, dass sie bald mit neuen Kräften wieder die Heimleitung übernehmen kann.

Auch als Folge der Coronabeschränkungen konnten 2020 nur noch zwei Transporte mit Sachspenden geschickt werden und die traditionelle Weihnachtspäckchenaktion der Grundschulen in Feldstetten und Westerheim sowie der Evangelischen Kirchengemeinde Feldstetten musste ausfallen. Statt der Päckchen wurde um private Spenden gebeten.

Dank der Spenden des Lions Club Blaubeuren-Laichingen, der Kirchengemeinden Feldstetten und Westerheim-Donnstetten sowie privater Spender, konnte die Rumänienhilfe das Kinderheim mit 5000 Euro und das Altenheim mit 1000 Euro unterstützen. Im Kinderheim wurde diese Summe für den laufenden Betrieb, die Anschaffung von Hygienemittel, neue Schuhe für die Kinder und die Heiligabend-Bescherung verwendet. Für jedes Kind wurden vor Ort Weihnachtsgeschenke eingekauft, so dass dank der Spenden auch in diesem traurigen Jahr die Kinderaugen wieder strahlten. Im Altenheim wurden gleichfalls Masken und Desinfektionsmittel gekauft und jeder Bewohner mit Obst und Süßigkeiten bedacht. Die Verantwortlichen hoffen, dass auch in Rumänien, das unter der Pandemie stärker als Deutschland zu leiden hat, die Beschränkungen bald erleichtert werden können und wieder etwas mehr „Normalität“ in den Alltag zurück kehrt. Solange dies nicht der Fall ist, könne die Organisation nur durch Geldüberweisungen helfen.