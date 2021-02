Corona: So geht es für Kitas und Grundschulen weiter

Die Stadtverwaltung Laichingen teilt mit: Ab dem 22. Februar werden die Kitas in Laichingen wieder zum Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen zurückkehren können. Es wird daher keine Notbetreuung mehr angeboten. Für den Betrieb gelten wieder die gleichen Regeln, die vor der Schließung der Einrichtungen im Dezember 2020 maßgeblich waren, wie laut Mitteilung zum Beispiel eine möglichst konstante Gruppenzusammensetzung und die bekannten Hygienemaßnahmen. Die Betreuung kann wieder im bislang gewohnten Umfang und für alle Kinder angeboten werden.

Kindergartengebühren entfallen für diesen Zeitraum

Für die im Januar fällig gewordenen Kindergartengebühren erhalten die Eltern laut Mitteilung der Stadtverwaltung eine Erstattung. Für die vereinzelten, von der Schließung betroffenen Tage im Dezember wird aus Gründen des Verwaltungsaufwandes keine Erstattung vorgenommen. Als Ausgleich dafür erhalten die Eltern eine Erstattung für den gesamten Januar inklusive der darin enthaltenen regulären Schließtage. Für Februar werden lediglich die anteiligen Gebühren für die Öffnung ab dem 22. Februar fällig.

Die in Anspruch genommene Notbetreuung wird tageweise abgerechnet. Diese Vorgehensweise haben neben der Stadt Laichingen auch die anderen Träger von Betreuungseinrichtungen in Laichingen zugesagt, heißt es.

Das gilt für die Grundschulen

Grundschulen starten ab dem 22. Februar im Wechselbetrieb mit je zwei Klassenstufen pro Woche. Die übrigen beiden Klassenstufen lernen von Zuhause aus. Nähere Informationen zu den Schulöffnungen erhalten die Eltern über die jeweilige Schule.

Im schulischen Bereich wird weiterhin eine Notbetreuung für diejenigen Kinder, die jeweils nicht im Präsenzunterricht sind, und für Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 der weiterführenden Schulen angeboten. Die Kernzeitbetreuung kann während der Wochen, in welchen die Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen, zu den bisher gewohnten Zeiten in Anspruch genommen werden. Ein Besuch der Mensa ist aufgrund des stark eingeschränkten Schulbetriebes noch nicht wieder möglich.