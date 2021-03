Corona-Schnelltests in der Laichinger DSH

Inzwischen ist es auch in Laichingen möglich, kostenlose Corona-Schnelltests in der Daniel-Schwenkmezger-Halle (DSH) zu machen. Allerdings muss man sich dafür anmelden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Die Stadtverwaltung schreibt: „Für die kostenlose Schnelltestung, die in der Daniel-Schwenkmezger-Halle durchgeführt wird, ist eine Anmeldung notwendig. Die Termine werden nur auf vorherige Anmeldung vergeben.“

Testtermine sind Freitag, 19. März, Mittwoch, 24. März, Freitag 26. März, Dienstag, 30. März, Donnerstag, 1. April, Dienstag, 6. April, sowie Freitag, 9. April, jeweils zwischen 16 und 19 Uhr. Anmelden kann man sich am Testtag bis spätestens 12 Uhr. Eine spätere Anmeldung ist für diesen Tag nicht mehr möglich. Man kann aber einen anderen Termin buchen.

So kommt man an Test-Termine

Man kann sich entweder per Mail unter coronatest@laichingen.de anmelden, unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und Mailadresse.

Telefonisch können Termine vereinbart werden unter der Nummer 07333/8512 (Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr), ebenfalls unter Angabe der persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, Mailadresse).

Die Terminbestätigung erfolgt per Mail oder telefonisch. Diese Termine werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Die Stadtverwaltung bittet: „Bitte kommen Sie pünktlich zum vereinbarten Termin.“ Darüber hinaus können in allen Apotheken in Laichingen jederzeit Coronaschnelltests durchgeführt werden.

Wer Erkältungssymptome hat, wird nicht getestet.

Vor dem freiwilligen Test muss vor Ort eine Einwilligungserklärung zur Durchführung des Tests und zum Datenschutz unterschrieben werden. Die Tests werden von geschultem und erfahrenem Personal durchgeführt. Das Ergebnis nebst Bescheinigung gibt es etwa 15 Minuten nach dem Abstrich.