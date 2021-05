Corona-Fallzahlen in Laichingen explodieren

Im Gegensatz zum Bundestrend steigen die Corona-Fallzahlen in Laichingen weiter deutlich an. Das teilt die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mit. Sie schickt auch eine Grafik, welche die Entwicklung der vergangenen vier Wochen zeigt.

Das Infektionsgeschehen sei diffus, heißt es. Es verteile sich über die gesamte Stadt inklusive die Teilorte. Betroffen seien durchweg alle Bevölkerungsgruppen und verschiedene Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten und Unternehmen. „Leider sind auch in unserem Pflegeheim erneut positive Fälle aufgetreten“, schreibt Bürgermeister Klaus Kaufmann. Und er warnt: „Die aktuelle Situation ist kritisch, es besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko in unserer Stadt.“

Großer Aufwand für Ordnungsamt

Das Ordnungsamt habe bei diesen hohen Zahlen ein erhebliches Arbeitspensum zu stemmen. Neben den Erkrankten müssen entsprechende Kontaktpersonen in vorsorgliche Quarantäne geschickt werden. Diese Zahl liege aktuell bei etwas über 100 Personen und war in den vergangenen Wochen bereits auf über 150 angestiegen.

In Sonderschichten und auch an den Wochenenden seien neben der Überwachung von Quarantäneanordnungen auch die Einhaltung der Corona-Verordnung zu kontrollieren, um eine weitere Ausbreitung der Infektionen zu vermeiden.

Appell das Bürgermeisters an alle

Dieses Ziel sei aber nur unter der Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Bürgermeister Kaufmann bittet – auch mit Blick auf einen weiteren Todesfall in dieser Woche – deshalb sehr eindringlich: „Wir appellieren an alle Menschen in unserer Stadt, sich dringend an die vorgegebenen Regeln zu halten. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die Infektionszahlen wieder sinken und weitere Todesfälle vermieden werden. Insbesondere durch die Reduzierung von persönlichen Kontakten auf ein absolutes Mindestmaß sowie die strikte Einhaltung der bekannten Regeln kann jeder von Ihnen dazu beitragen.“