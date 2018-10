„Coole Aktionen“ in der Albanskirche

Jedes Jahr macht sich ein Team des CVJM Laichingen und der evangelisch-methodistischen Kirche in Laichingen an die Arbeit, um am 31. Oktober einen neuen Jugendgottesdienst (Jugo) veranstalten zu können. „Auch dieses Jahr wieder“, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.

Das Ziel des Jugo-Teams sei es, Jugendliche den christlichen Glauben „auf eine neue Art“ erleben zu lassen: „Ganz im Stil der modernen Kirche.“ Der Jugo findet statt am Mittwochabend, 31. Oktober, ab 19 Uhr in der Albanskirche.

Vielleicht fragen sich viele, warum der Jugendgottesdienst – „wie bei vielen anderen evangelische Kirchen und Jugendwerken in Deutschland auch“ – am 31. Oktober veranstaltet wird. Dies, so die evangelische Kirchengemeinde, liege daran, „dass wir den Reformationstag auf eine neue Weise feiern möchten“. Und das nicht alleine, „sondern mit euch!“ Alle Interessierten seien herzlich eingeladen. Die evangelisch-methodistische Kirche sowie der CVJM freuen sich über viele neue und auch schon bekannte Gesichter. Denn viele Menschen seien „die beste Voraussetzung für einen gelungenen Abend“.

Livemusik der Jugo-Band

Das Thema in diesem Jahr lautet „True Friendship“ (wahre Freundachaft). Unterstützt wird die Veranstaltung während des Gottesdienst mit Livemusik von der Jugo-Band und Jugendreferent Jakob Luz aus Feldsetten, der die Predigt hält. „Also packt eure Freunde ein und kommt vorbei, denn außer einem Gottesdienst warten noch viele andere coole Aktionen auf euch“, wie z Spike-Ball, Karaoke oder zwei DJs, die für die Gäste auflegen werden.