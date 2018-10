„Cool sein voll im Trend“ – vielseitige Großeltern

Schenken, schlucken, schweigen – soll das alles sein? Das Ehepaar Marianne und Reinhard Kopp hilft Großeltern, ihre eigenen Stärken zu entdecken und gibt Tipps zur Unterstützung der Enkelgeneration. Die VHS lädt am Donnerstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr ein zu einer „Großeltern-Akademie“ ins Alte Rathaus.

Ihre Impulse für eine gelingende Großelternschaft sollen stark machen „für die Herausforderungen unserer Zeit“ in Familie und Gesellschaft. Sie sind selbst Großeltern und haben die „Großeltern-Akademie“ gegründet. „Jetzt packen sie die Themen an, die Großeltern und ihre Familien wirklich beschäftigen und stellen sich zur Diskussion“, heißt es weiter. Die Themen: Ohne uns läuft nix, wir werden gebraucht; wenn Sie nur Geld zu vererben haben, sind Ihre Enkel arm dran; was hat Großelternschaft mit Fußball zu tun?; ist Ihr Glas halb voll oder halb leer?; Erziehung, das verminte Gelände.

Reinhard Kopp hat sein Arbeitsleben als Pastor verbracht und war Seelsorger in einem Selbsthilfeverband. „Dort haben wir viel gesehen, gehört und gelernt“, sagt Marianne Kopp. Sie arbeitete als Journalistin. Jetzt sind beide Autoren, Selfpublisher und Blogger.