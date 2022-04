ClubAbend Senioren & Seniorellas in Concert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laichingen - Am Freitag, den 22. April veranstaltete der Verein Kunst & Kultur in LA einen Clubabend mit instrumentalen Überraschungen, Gesang und lyrischen Beiträgen.

Aktiv waren Edith Grabner und Helga Schöler mit vierhändig und solistisch vorgetragenen Klavierstücken von Chopin und Moszkowski. La donna è mobile wurde von den mobilen Damen an einem elektrischen und akustischen Klavier interpretiert. Der Triumphmarsch und eine äußerst dynamische Zugabe begeisterten alle Anwesenden. Als Jungseniorinnen präsentierten Monika Schönefeld/Altflöte und Marita Unsner/Querflöte Kompositionen von Ferdinand Kauer und waren an allen Finalstücken beteiligt. Dieses Zauberflötenduo entstand durch eine kurzfristige Absage und bewies sich als einen weiteren Gewinn des Abends.

Richard Behlmer und Volker Hausen begeisterten mit schwäbischen Anekdoten und Heimatliedern in 3 Teilen zum Thema Entstehung von Städten bis hin zum geordneten Gemeinwesen. Bekannte Melodien legten dabei das musikalische Fundament. Weitere lyrische Beiträge aus der Feder von Wilhelm Busch und Heinz Erhard rezitierte Volker Hausen in charmanter und kurzweiliger Perfektion.

Manfred Kurzhals präsentierte ein leider nicht mehr so aktuelles Instrument, die Mundharmonika mit I was born under a wandering star, das bayerische Edelweiß oder auch verträumten Balladen. An der Gitarre, verbunden mit seinem Gesang, überzeugte er mit Eigenkompositionen oder auch zwischenzeitlich mit dem Chor aus dem Publikum und allen anderen anwesenden Künstlern mit bekannten Gospels wie Amen und Kumbaja my Lord.

An diesem Abend gab es zwei Finalstücke. Vor der Pause die Irischen Segenswünsche Möge die Straße, abwechselnd mit allen Instrumenten und ebenfalls mit dem Chor aus dem Publikum. Am Ende des Abends gab es ein nachdenkliches Heimatlied zum Thema Laichingen heute mit einem äußerst aktuellen Text von Volker Hausen. Gemeinsam folgte mit dem begeisterten und immer wachen Publikum das Finalstück Guten Abend gute Nacht. Die letzte Strophe, in einem jazzigen und sehr dynamischen Rhythmus, munterte das Publikum dazu auf, nicht nur den Rhythmus, sondern danach auch den Raum mit tosendem Beifall zu füllen. Zufrieden und glücklich trafen sich die Künstler und das Publikum zur vereinsüblichen After Show Party und ließen den Abend mit Snacks, Getränken und mit schönen Gesprächen ausklingen!