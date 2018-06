Chor wächst zweistellig

„Großartige Konzerte“, Neuwahlen und Mitgliederzuwachs im zweistelligen Bereich: Die waren die Hauptpunkte bei der Mitgliederversammlung von Pop & more Laichingen am vergangenen Dienstag. Dies teilte der Verein nun mit. Allen Berichten des Vorstandes waren in der Hauptsache nur Positives zu entnehmen: Ein ausverkauftes Konzert und zwei Konzerte des Kinderchores haben auch der Vereinskasse zu einem kleinen Polster verholfen. Trotz einer umfangreichen Tagesordnung und Wahlen war der geschäftliche Teil in gut zwei Stunden bearbeitet und die Versammlung konnte mit einem gemütlichen Ausklang beendet werden.

Insgesamt 25 Aktive konnte Tina Hasebrink, die Vorsitzende, zu dieser Versammlung begrüßen. In ihrem Rückblick ging sie noch einmal auf die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Außer den drei Konzerten („Festival junger Chöre“) und den Kinderchorkonzerten zu „Kleiner Stock – ganz groß“ waren dies auch eine Reihe weiterer Veranstaltungen wie ein Probenwochenende, das Stadtfest und das Sommerferienprogramm. Hasebrinks Dank galt allen Aktiven für die Unterstützung und Mithilfe. Mit gemischten Gefühlen sah sie dem Tagesordnungspunkt „Wahlen“ entgegen; waren doch die Posten Stellvertreter, Schriftführer und Jugendleiter neu zu besetzen (siehe Kasten).

Gutes Händchen und Gespür

Tina Hasebrinks besonderer Dank galt dem musikalischen Leiter Helmut Hauber, der auch im vergangenen Jahr wieder ein gutes Händchen und Gespür für die musikalischen Belange in der Chormusik gezeigt habe. Seinem Engagement sei es zu verdanken, dass der Chor um zwölf neue Sängerinnen und Sänger gewachsen sei. Mit seinem pädagogisch-musikalischen Können gelinge es ihm immer wieder, Kinder und Jugendliche dazu zu befähigen und zu motivieren, im Erwachsenenchor mitzusingen.

Schriftführerin Alvera Schmid ließ in ihrem Bericht noch einmal alle Ereignisse des Jahres 2016, wie auch Auftritte bei Hochzeiten und runden Geburtstagen, Revue passieren. Für vier Sängerinnen hatte Alvera Schmid ein kleines Präsent dabei, denn Barbara Miller, Manuela Bund, Evi Maier und Claudia Lenz hatten im vergangenen Jahr keine oder nur eine Chorprobe versäumt.

Schatzmeisterin Verena Binder konnte in ihrem Bericht ein äußerst positives Fazit für das zurückliegende Geschäftsjahr ziehen. Ein ausverkauftes Haus beim „Festival junger Chöre“, zwei Konzerte des Kinderchores, aber auch eine geringfügige Erhöhung der Beiträge im letzten Jahr führten trotz höherer Ausgaben für das Chorleiterhonorar zu einem „sehr zufriedenstellenden finanziellen Ergebnis“. Die Kassenprüfer Manuela Bund und Gabriela Lehner bescheinigten ihr eine vorbildliche Kassenführung

In der Laichinger Hütte

Jugendleiterin Annette Benz berichtete über die Aktivitäten des Kinderchores; das Waldmusical wurde 2016 sogar zweimal aufgeführt. Einmal im Juni im „Cube“ des Gymnasiums und ein zweites Mal im Pflanzenhof Lenz. Für die musikalische Vorbereitung war der Kinderchor wie sonst auch zum Proben ein Wochenende lang in der Laichinger Hütte. Im Vordergrund stand dort zwar das Proben, aber auch am Basteln, Spielen und an sonstigen Freizeitaktivitäten hatten die Kinder großen Spaß. Ihr Dank galt in erster Linie auch den beiden Mithelfenden in der Küche und bei der Gesamtbetreuung: Gabriela Lehner und Barbara Miller. Aktuell singen im Kinderchor und bei den Teenies 20 Kinder und junge Erwachsene.

Helmut Hauber, der musikalische Leiter, erwähnte in seinem Rückblick nicht nur die Freude, die ihn mit der musikalischen Arbeit in allen drei Chören erfülle, sondern er ging auch auf Ereignisse ein, von denen er auf der menschlichen Ebene doch sehr betroffen war. Aber der Schwerpunkt seiner Ausführungen rückte das hohe Maß der musikalischen Erfolge der Chöre in den Fokus: drei ausverkaufte Konzerte in Willmandingen, Münsingen und Laichingen seien ein Indiz dafür, dass das Publikum an qualitativ hochwertiger Chormusik interessiert sei. Und Hauber ließ keine Zweifel aufkommen: Kinderchor, Teenies und Erwachsene hätten alle auf sehr hohem Niveau musiziert.

Für das Jahr 2017 steht das musikalische Programm bereits fest. Unter dem Titel „The Lord bless you…“ wird Pop & more am 21. Oktober (Samstag) in der katholischen Kirche in Laichingen konzertieren. Neben „fetzigen liturgischen Stücken" werden Chorstücke aus Afrika mit viel Perkussion und auch moderne geistliche Chorliteratur sowie Softpop-Songs zur hören sein. Bereits Anfang Februar war der Chor zur Vorbereitung in Roggenburg beim Probenwochenende, wo er professionelle Stimmbildung von Gisela Reichherzer bekommen hat. Auch der Kinderchor geht im April wieder in die Laichinger Hütte zum Proben. Helmut Hauber hat dafür wieder ein anspruchsvolles Stück für Solisten, Schauspieler und Chor ausgewählt: „Till Eulenspiegel“. Der Konzerttermin ist für Anfang Juli im „Cube“ des Gymnasiums geplant.

Der letzte Programmpunkt, die Wahlen, hatte im Vorfeld bei der Vorstandschaft für Bauchschmerzen gesorgt. Aber allen Unkenrufen zum Trotz: Ende gut – alles gut. Die von Helmut Hauber geleitete Wahl führte zu folgendem Ergebnis: Tina Hasebrink (Vorsitzende), Verena Binder (Schatzmeisterin) sowie Andreas Kuhn und Rolf Thiesen (Beisitzer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu ins Gremium gewählt wurden Volker Waldbaur (stellvertretender Vorsitzender), Daniela Limbecker-Häberle (Schriftführerin) und Claudia Lenz (Jugendleiterin). Die neuen Kassenprüferinnen sind Evi Maier und Karin Romhardt. Nebenbei bemerkt: Alle Gremiumsmitglieder wurden einstimmig von der Versammlung gewählt.

Die von Helmut Hauber beantragte Entlastung der Vorstandschaft wurde einstimmig erteilt.

Für das neue Programm „The Lord bless you...“ freut sich der Chor über neue, engagierte und interessierte Sängerinnen und Sänger. Die Chorproben finden regelmäßig dienstags im Albert-Schweitzer-Gymnasium, Raum 110, statt. Kinderchor: 18 bis 18.45 Uhr, Teenies 18.45 bis 19.15 Uhr und Popchor von 19.30 bis 21.30 Uhr. Mehr Infos haben Tina Hasebrink (07333 / 922196) und Helmut Hauber (07333 / 950380).