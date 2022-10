Chor- und Orchesterkonzert mit Solistin Snæbjörg Gunnarsdóttir

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause veranstaltet das evangelische Kantorat am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Martinskirche Münsingen und am Sonntag, 23. Oktober, um 19 Uhr in der Albanskirche Laichingen ein Chor- und Orchesterkonzert mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Hauptwerk des Abends ist der 42. Psalm „Wie der Hirsch schreit“ für Sopran, Chor und Orchester – Mendelssohns bekannteste Psalmvertonung, die im Jahr 1837 auf seiner Hochzeitsreise entstanden ist. Mendelssohn stand in der Blüte seines Schaffens, und er hielt diese Komposition „bei weitem für mein bestes geistliches Stück“, sogar für „mein allerbestes Musikstück“. Die Klangsprache weist eindeutig auf sein Oratorium „Elias“ voraus.

Des weiteren erklingt die Hymne „Hör mein Bitten“, das zu einer Reihe von Werken gehört, die Mendelssohn Bartholdy für ein englisches Publikum geschrieben hat. Sie entstand 1844 und ist für die Besetzung Sopran, Chor und Orchester geschrieben. Daran schließen sich die „Drei geistlichen Lieder“ für Mezzosopran, Chor und Orchester, an. In den drei Sätzen korrespondieren Solosopran und Chor über einem hochromantischen Orchesterklang.

Das Konzert endet mit drei Sätzen aus dem Oratorium „Elias“, darunter „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“, der wohl berühmteste Chorsatz Mendelssohns.

Zur Aufführung haben sich der Projektchor, der Kammerchor und die Kantorei der Martinskirche sowie einige Gäste – insgesamt über 50 Sängerinnen und Sänger – zu einem großen Chor zusammen gefunden. Die Vokalsolistin ist die isländische Sopranistin Snæbjörg Gunnarsdóttir. Sie hat in Reykjavík sowie an der Opernschule der Musikhochschule Stuttgart studiert. Sie debütierte 2019 in Berlin und bei den Osterfestspielen Baden-Baden mit den Berliner Philharmonikern. Neben einigen Konzertengagements unterrichtet sie Gesang an der Musik- und Kunstschule „kultur33“ in Münsingen.

Die Begleitung von Solistin und Chor übernehmen das Orchester der Martinskirche Münsingen sowie Philipp Hirrle an der Orgel. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Stefan Lust.