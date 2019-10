Chance verpasst: SCH verliert mit 1:5

Der SV Westerheim hat in der Fußball-Kreisliga A Alb ein erneutes Wettschießen veranstaltet und gewann am elften Spieltag gegen den SV Amstetten mit 7:1. Der TSV Blaubeuren bleibt ebenfalls auf Kurs, auch wenn das 2:1 in Albeck ein richtiger Kraftakt war. Aus der Spitzengruppe ließ lediglich der FV Asch/Sonderbuch durch ein 2:2 beim FC Neenstetten Punkte liegen. Der SC Heroldstatt schliddert durch ein 1:5 gegen den TSV Herrlingen weiterhin bergab und hat an den sieben Punkten Rückstand zum rettenden Ufer nichts ändern können.

TSV Albeck - TSV Blaubeuren 1:2 (1:0). Dass ein Tabellenführer nicht immer eine souveräne, dafür aber erfolgreiche Leistung abliefern kann, zeigte der TSV Blaubeuren in Albeck. Albeck war vor der Pause besser und vor allem bissiger und verdiente sich die 1:0-Halbzeitführung durch den Treffer von Marcel Celik in der 35. Minute. Doch die Blaubeurer zeigten erneut, dass sie in dieser Saison immer wieder eine Schippe drauflegen können: Nach einem Albecker Eckball eilte Moritz Ziegler bei einem Konter allen davon und traf in der 55. Minute zum 1:1. Nur sieben Minuten später war es Giovanni Baumann, der Albeck mit dem 1:2 demoralisierte. Blaubeuren hatte nun komplett das Sagen, sodass die Führung nicht mehr in Gefahr geriet. Reserven: 3:0.

SC Heroldstatt - TSV Herrrlingen 1:5 (0:2). Machtlos mussten die Heroldstatter Verantwortlichen ansehen, wie die jungen Kicker wieder einen gebrauchten Tag erwischten und nicht im geringsten an die zuletzt gezeigten Leistungen wie gegen den TSV Blaubeuren anknöpfen konnten. Durch die Treffer von Ilker Firat (27.) und Julian Schön (45.) lag Herrlingen schon zur Pause mit 2:0 in Führung. Der Anschluss durch Yannik Heckel (52.) war nur ein kleiner Kratzer an der Herrlinger Überlegenheit. Spätestens nach der Ampelkarte für Flo Schmeißer war die ohnehin verunsicherte Heroldstatter Elf am Ende. Salvatore Reina (70.), Adrian Zeqiri (78.) und ein Eigentor (90.) ließen den Gast noch drei Mal jubeln. Reserven: 7:1.

SV Westerheim - SV Amstetten 7:1 (2:1). Bereits in der vierten Minute hätten die Westerheimer bei einem Pfostenschuss schon den ersten Korken knallen lassen können. Doch die Geduld zahlte sich am Sonntag aus, sodass Lukas Fähndrich (15.) und Andreas Jotz (35.) schnell die ersten beiden Treffer perfekt machen konnten. Das 2:1 durch Deniz Dogan (45.) war nur ein kleines Hüsterchen, welches den SV Westerheim nicht weiter beschäftigte. Andreas Jotz (60./68.) und Damir Cavar (65.) machten binnen acht Minuten alles klar. Erneut Fähndrich (82.) und ein Eigentor (85.) machten den 7:1-Heimsieg gegen den Tabellenletzten perfekt. Reserven: 6:0.

TSV Bernstadt - TSV Westerstetten 3:2 (2:0). 1:0 Stumm (10.), 2:0 Wohnhaas (30.), 2:1 Schädler (56.), 3:1 Bosch (62.), 3:2 Schädler (90+2). Reserven: 5:0.

SF Rammingen - SV Oberelchingen 0:0. Reserven: 2:2.

TSV Seißen - SV Asselfingen 3:2 (0:1). 0:1, 0:2 Friedrich (7./47. ), 1:2 Jonas Widmann (52.), 2:2 Kevin Scheuer (53.), 3:2 Tim Kast (72.). Reserven: 0:2.

FC Neensteten - FV Asch/Sonderbuch 3:3 (2:1). 0:1 Wörz (6.), 1.1 Bemsel (42.), 2:1 Leibing (45.), 2:2 Ott (53.), 2:3 Schmid (61.), 3:3 Leibing (90.): Reserven: 0:6.

SF Dornstadt - TSV Altheim/Alb 0:2 (0:0). 0:1 Marsak (57.), 0:2 Ece (90.). Reserven: 3:2.