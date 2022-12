Carrera-Autorennbahn hat Anfang Januar in Laichingen geöffnet

In Alban Plus Laichingen, Weite Straße 35, ist am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. Januar 2023, jeweils von 14 bis 18 Uhr eine große Carrera-Autorennbahn mit rund 26 Metern Länge aufgebaut. Die Evangelische Kirchengemeinde Laichingen lädt gemeinsam mit privaten Carrerafahrern ein, an beiden Tagen vorbeizukommen, um mit anderen Leuten Rennen zu fahren, Kaffee zu trinken, Spaß zu haben und Gemeinschaft zu erleben.

Rennwagen stehen bereit. Wer will, kann auch sein eigenes Carrera Digital 132 Auto mitbringen und über die Bahn jagen. Je nach Andrang behalten sich die Rennleiter vor, die Fahrzeit zu begrenzen. Das Mindestalter für Rennfahrer beträgt acht Jahre. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. Eine Spendenbox steht bereit, um den zu erwartenden Verschleiss an Material auszugleichen.