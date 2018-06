Camping-Meisterschaft fordert den Fahrern viel Können ab

Bei perfektem Wetter haben sich am Samstag in Laichingen 35 Campingfahrer bei der 52. Württembergischen Landesmeisterschaft gemessen. Unter der Organisation der Camping-Freunde Ulmer Spatzen wurde der diesjährige Wettstreit auf dem Gelände des MSC-Heims in Laichingen ausgetragen.

Bereits am Vorabend hatten die Teilnehmer mehr als 60 Wohnwagen rund um das Gelände aufgestellt und den Wettkampf in gemütlicher Runde diskutiert. Am Morgen ging es aber zur Sache. Ein Briefing durch den Caravanreferenten des Deutschen Camping-Clubs, Landesverband Württemberg, Heiko Lehmann, zeigte schon sehr früh, dass es knallharte Regeln und Vorgaben gibt. Wer also noch nie bei einem solchen Wettkampf mitgefahren ist, wird es schwer haben, sich nicht nur auf das Fahren zu konzentrieren, sondern auch die Zeitvorgaben und Regeln einzuhalten.

Kameras werden abgeklebt

Alle Kameras und weitere technische Hilfsmittel wurden an den Fahrzeugen abgeklebt oder entfernt. Jede Station des Parcours wurde erklärt und die Schiedsrichter auf die Stationen zur Wertung verteilt. Die Zeit läuft, sobald die Fahrertür zu ist und dann heißt es: höchste Konzentration beim Geschicklichkeitsfahren. Acht Minuten sind die Vorgabe. Alle Teilnehmer fahren mit ihrer eigenen Zugmaschine und dem bereitgestellten 4,60 Meter langen Wohnwagen.

Doch bevor es losgeht, wurde für das Ausparken eine Parklücke abgesteckt – mit jeweils 80 Zentimeter vorne und hinten Platz. Hier galt es, ohne Berührung der Stangen auszuparken. Mit flottem Tempo ging es in eine Einbahnstraße, aus der rückwärts heraus um eine 90-Grad-Kurze gefahren werden musste. Nicht ganz einfach im richtigen Winkel, ohne die Bodenmarkierungen mit den Rädern zu berühren, bis zum Ende zu manövrieren.

Punktabzug bei Korrektur

Punktabzug gab es generell, sobald eine Korrektur durch Vor- und Zurücksetzen des Gespanns durchgeführt wurde. Als nächstes noch einmal mit Tempo geradeaus und dann aber 24 Meter rückwärts auf der 2,30 Meter breiten „Straße“ bis zum Ende – ohne die Absperrung zu berühren. Hier fiel dann schon mal die Stange aus der Halterung, wenn zu schnell oder zu ungenau gefahren wurde.

Zum Schluss ging es wieder zurück. Jetzt musste das ganze Gespann wieder eingeparkt werden, so dass Fahrzeug und Wohnwagen in der Parklücke abgestellt werden konnten. Ist das Gespann nicht komplett innerhalb der Markierung abgestellt, gilt auch hier die Disqualifikation.

Regeln gelten weltweit

„Der Parcours und die Regeln sind vom weltweiten und deutschen Campingclub vorgegeben und werden nicht nur als Wettkampf verstanden, sondern sollen realitätsnahe Situationen nachstellen, um das fahrerische Können zu verbessern. In der Praxis zeigt sich dann, ob man zum Beispiel in einer Sackgasse auch ohne fremde Hilfe ausfahren kann“, erklärt Caravanreferent Lehmann. Drei Teilnehmer fuhren fehlerfrei. Der beste Fahrer, Franz Regenbogen, benötigte fünf Minuten und 17 Sekungen. Gernot Schwarz und Stefan Enderle belegten den zweiten und dritten Platz.

Die Kinder hatten ebenfalls Spaß. Ein Parcours in kleinerer Ausführung war für sie aufgebaut. Für das leibliche Wohl sorgte der MSC Laichingen. Für den perfekten Ablauf und die Unterstützung durch den MSC Laichingen bedankte sich der Organisator Stefan Enderle, erster Vorsitzender der Ulmer Spatzen, bei allen Helfern und Teilnehmern.